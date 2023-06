Vasco Rossi ha dato via al tour negli Stadi, con una serie di live già sold out e biglietti spariti in pochi minuti. Il cantante tornerà ad esibirsi –dopo la data zero e la prima tappa a Rimini– allo stadio Dall’Ara a Bologna, martedì 6 giugno 2023. Sarà l’occasione imperdibile, per i fan, di ascoltare i suoi successi più noti e amati della sua carriera insieme a pezzi interpretati per la prima volta dal vivo, proprio durante le date del “Vasco live”. Qui sotto, a seguire, potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto.

Vasco Rossi a Bologna, 6 giugno 2023, la scaletta del concerto

Il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Dall’Ara inizierà alle 21. Ecco la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani. Si parte con “Dillo alla luna” per poi chiudere, come da tradizione, con l’evergreen della sua carriera, Albachiara.

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Play Video

Siamo soli

Canzone

Romagna mia

L’amore l’amore

Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

Vasco Rossi a Bologna, 6 giugno 2023, biglietti del concerto

Anche la data di martedì 6 giugno 2023 allo Stadio Dall’Ara è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la tappa.

In treno: dalla Stazione Centrale di Bologna si deve prendere gli autobus navetta che congiungono la Stazione allo Stadio nei giorni di campionato, oppure le linee di autobus Atc 14, 21 e 37.

In auto: dall’uscita “Bologna/Casalecchio di Reno/Tangenziale/Aeroporto/Fiera” dell’Autostrada A14 proseguire in direzione Centro e immettersi in Viale Pietro Nenni. Proseguire fino in Via Giuseppe Saragat. Da qui seguire il percorso Viale Mohandas Karamchand Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Via Della Crocetta e infine Via Andrea Costa.

Tutte le modifiche alla viabilità in occasione del concerto di Vasco Rossi, potete trovarle qua.