Nuova data di Vasco Rossi, questa sera, 28 maggio 2022, all’Ippodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, a Imola. Il rocker, dopo la prima tappa a Trento e il boom a Milano, è pronto ad infiammare il pubblico presente al terzo appuntamento del Vasco Live 2022. E noi di Soundsblog, vogliamo darvi tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto.

Vasco Rossi, concerto Imola 28 maggio 2022, come arrivare

L’Ippodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si trova in Piazza Senna 1. Se arrivate in treno, la Stazione FS di Imola a circa 3,5 km dall’ingresso autodromo. In auto, invece, si trova a circa 8 km dal casello di Imola sulla A14.

Vasco Rossi, concerto Imola 28 maggio 2022, biglietti

I biglietti del concerto di sabato 28 maggio sono esauriti. La tappa è sold out.

Sono previste 86.000 persone all’evento di questa sera. I cancelli sono stati aperti in tarda mattinata e il live inizierà ufficialmente alle 21. Il concerto durerà circa due ore e mezza.

Vasco Rossi, concerto Imola 28 maggio 2022, scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi a Imola, uguale a quella di Milano, Apertura con l’XI Comandamento e fine live con l’immancabile “Albachiara”. Oltre ai brani più recenti (come “La pioggia della domenica”), non mancheranno i più grandi successi del rocker, da “Un senso” a “Ti prendo e ti porto via” passando per “Una canzone d’amore buttata via” e “Siamo qui”. Un occasione per poter ascoltare, finalmente dal vivo dopo due anni di rinvio a causa Covid- i pezzi più rappresentanivi della carriera del Blasco.

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara