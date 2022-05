Seconda data, questa sera, 24 maggio 2022, del tour di Vasco Rossi, in concerto l’Ippodromo SNAI La Maura (Milano Trenno). Dopo il boom della data a Trento (con circa 120.000 presenze, venerdì scorso, 20 maggio), questa sera il secondo appuntamento con il Vasco Live tour, rimandato dal 2020 a causa Covid e, finalmente, diventato realtà. Ecco tutte le informazioni e anticipazioni sull’evento live.

Vasco Rossi all’Ippodromo Milano Trenno

Per arrivare con i mezzi è possibile usufruire della Metro 1 e 5, oppure con il bus 90/91 e il tram 5. Per la metro rossa, la fermata migliore è quella di Uruguay. Per chi, invece, userà la metro 5 (la lilla, per intenderci), è consigliata l’uscita a Lotto (poi bus 90/91) o Stadio San Siro (e il tram 16).

La metro, per l’occasione, durerà di più. L’ultima corsa è indicata all’1.30 sua per la metro 1 Rossa che per la 5 Lilla.

Vasco Rossi all’Ippodromo Milano Trenno, Orari

Ecco tutte le informazioni utili per gli orari del concerto di Vasco Rossi del 24 maggio 2022.

08:00 Apertura foyer

11:00 Apertura porte

11:00 Apertura cassa info

15:00 Apertura cassa accrediti

18:30 Inizio concerto supporto

21:00 Inizio concerto Vasco Rossi

23:30 Fine concerto

Vasco Rossi all’Ippodromo Milano Trenno, Parcheggi

Come riportato dal sito Live Nation, ecco tutte le informazioni utili sui parcheggi:

È possibile già da oggi prenotare il proprio parcheggio per i parcheggi di Rho Fiera e Stadio San Siro. Sotto i dettagli e i percorsi consigliati:

PARCHEGGI RHO FIERA – P4, P3

Consigliati per chi arriva da:

Piemonte

Varese

Como

Lecco

Monza

Bergamo

Brescia

È possibile prenotare già da oggi il tuo parcheggio a questo link.

Una volta parcheggiato, sarà possibile raggiungere l’area concerti dalla metropolitana M1, fermata M1 Rho Fiera adiacente al parcheggio.

PARCHEGGI SAN SIRO – A, B, C, H, Centauro, Ippodromo e Piazzale dello Sport

Consigliati per chi arriva da:

Milano

Emilia-Romagna

Liguria

I parcheggi Park A, B, C, H sono prenotabili già da oggi online a questo link.

Parcheggi Centauro, Ippodromo e Piazzale dello Sport saranno acquistabili direttamente in loco.

Dai parcheggi San Siro è possibile arrivare in area concerto direttamente a piedi (via Tesia, via Patroclo)

PARCHEGGI DIFFUSI

Nell’area adiacente all’Ippodromo SNAI La Maura sono presenti diversi punti di parcheggi.

A causa dell’elevata quantità di traffico prevista nel giorno del concerto, consigliamo però di prenotare in anticipo i parcheggi prima elencati.

PARCHEGGI PER PERSONE CON DISABILITA’

Per le persone con disabilità che hanno ricevuto conferma del proprio accredito al concerto, è previsto un parcheggio dedicato in via Lampugnano.

Percorso consigliato: da via Benedetto Croce, girare a sinistra su via Emanuele Kant fino alla fine di via Federico Zardi.

Vasco Rossi all’Ippodromo Milano Trenno, Biglietti

I biglietti per la data del 24 maggio sono sold out. Se avete un biglietto posto Unico dovete andare in via Ippodromo. Sempre qui c’è la cassa Informazioni mentre l’ingresso Gold è in via Lampugnano (Trenno).

Vasco Rossi all’Ippodromo Milano Trenno, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi all’Ippodromo Milano del 24 maggio 2022:

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara