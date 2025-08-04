Vasco Rossi, chi sono e cosa fanno i suoi 3 figli

Vasco Rossi è papà di tre figli, che sono identici a lui e che hanno anche loro una vena artistica molto speciale.

Vasco Rossi: uno dei cantautori più di impatto del panorama musicale italiano. La sua musica ha infatti sempre rappresentato le vite delle persone, calandosi nei panni degli altri e impersonando lui stesso le storie della gente. Vasco è padre di tre figli nati da diverse relazioni: Davide è venuto al mondo dalla storia con Stefania Trucillo, Lorenzo da quello con Gabriella Sturani e Luca da quello con l’attuale moglie Laura Schmidt. Il primo e il secondogenito sono tra l’altro coetanei e sono entrambi nati nel 1986. Hanno 37 anni e hanno reso Vasco nonno di cinque nipoti.

Chi sono i figli di Vasco Rossi

I tre fanciulli sono nati tra gli anni ’80 e ’90. Vasco e la sua storica compagna – con cui sta insieme ancora oggi – si sono sposati nel 2012 dopo ben 25 anni di convivenza. Lorenzo e Davide Rossi – i due coetanei – si occupano entrambi di musica. Lorenzo è uno speaker radiofonico, mentre Davide lavora come DJ ma è anche un attore di successo. Quest’ultimo ha anche regalato al suo papà la gioia di essere nonno, dato che ha avuto tre bambini: Romeo, Alessandro e Leonida, nati tra il 2014 e il 2020. Anche Lorenzo è diventato papà di recente, e la piccola si chiama Lavinia.

L’ultimogenito è invece venuto al mondo dalla sua attuale relazione con com la compagna Laura. Il ragazzo si occupa oggi della grafica di alcuni progetti del papà e sarebbe anche il coautore di alcuni suoi brani. A lui il cantante ha dedicato la canzone Benvenuto, dedica che è stata pubblicata anche sul suo profilo Instagram ufficiale. “Il destino dei genitori è quello: di dire le cose e poi aspettare e soffrire perché lui farà sempre quello che ritiene giusto. Tu ci devi essere quando lui ha bisogno. Ci devi essere e basta. Happy birthday Lukito“, ha scritto Rossi sul web rivolgendosi proprio al figlio.

Vasco Rossi e la famiglia costruita negli anni

Durante un’intervista rilasciata per il settimanale Oggi, il mitico Vasco ha parlato di quanto sia stato bella costruire e conservare una famiglia nel corso degli anni. “Laura l’ha tenuta in piedi di peso perché lei è l’artefice“ – ha infatti detto lui – “sono riuscito anche in questa sfida“. Lo stesso ha poi confessato di trovare tutta l’energia proprio grazie ai suoi figli, che lui definisce essere la ragione vera “per essere in questa splendida valle di lacrime“.