Nuova tappa del tour di Vasco Rossi, negli Stadi, questa sera, 26 giugno 2022, ad Ancona, allo Stadio Del Conero. Continua, data dopo data, il successo di questa attesissima serie di concerti, rinviati di due anni a causa della pandemia di Covid-19. Finalmente, l’estate 2022 ha visto nuovamente il riaccendersi dei live nei grandi spazi. E il pubblico di Blasco non si è fatto attendere… Ecco a seguire, tutte le indicazioni sui biglietti, scaletta delle canzoni e come arrivare allo Stadio Del Conero.

Vasco Rossi, Ancona, 26 giugno 2022, biglietti

Il concerto di Vasco Rossi allo Stadio del Conero, in programma domenica 26 giugno 2022, è sold out. Tutti i biglietti sono esauriti.

Vasco Rossi, Ancona, 26 giugno 2022, Stadio Del Conero, Come arrivare

Ecco le informazioni su come arrivare allo Stadio del Conero per il concerto di Vasco Rossi, sabato 26 giugno 2022:

In treno

Dalla Stazione Ferroviaria di Passo Varano percorrere 500 metri in direzione dello Stadio.

In aereo

Dall’Aereoporto Raffaello Sanzio di Falconara, imboccare la Superstrada in direzione Ancona Sud, seguire poi indicazioni per Impianti sportivi o Stadio del Conero.

Se si arriva in auto, ecco le indicazioni:

A14: uscita Ancona Sud, in direzione Ancona seguire le indicazioni per Impianti sportivi o Stadio del Conero. Arrivato sul posto, sarà a disposizione un ampio parcheggio per gli utenti.

Vasco Rossi, Ancona, 26 giugno 2022, scaletta concerto e orario

Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi ad Ancona, domenica 26 giugno 2022. Il live inizierà alle 21.

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara