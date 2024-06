Prima data a San Siro per Vasco Rossi stasera, 6 giugno 2024, con il suo attesissimo “Vasco Live” che impegnerà il rocker in una doppia “residenza”, la prima a San Siro e la seconda a Bari. Dopo la data zero del 2 giugno scorso a Bibione, i fan sono pronti per una scaletta che racchiuderà

Vasco Rossi in concerto allo Stadio San Siro a Milano, 7 giugno 2024: la scaletta delle canzoni, orario, come arrivare e tornare

Prima data a San Siro per Vasco Rossi stasera, 6 giugno 2024, con il suo attesissimo “Vasco Live” che impegnerà il rocker in una doppia “residenza”, la prima a San Siro e la seconda a Bari. Dopo la data zero del 2 giugno scorso a Bibione, i fan sono pronti per una scaletta che racchiuderà grandi successi del Blasco insieme a brani più di nicchia, non eseguiti dal vivo da diverso tempo.

Sette concerti a Milano diventati sold out in poche ore. Il 7 giugno ci entrerà per la 30esima volta, l’8 per la 31esima, l’11 per la 32esima, il 12 il 15 il 19 e il 20 giugno per la 36esima volta. Chiude Bari con 4 date al San Nicola tutte esaurite e anche qui una prima volta, nessuno ha fatto mai prima 4 volte consecutive lo stadio San Nicola.

Come si legge sul sito ufficiale di Vasco Rossi, palco largo 86 metri, profondo 25, alto 28 metri maestoso e dominato da 5 giganteschi schermi con tecnologia multiscreen, due laterali curvi che danno la visuale a tutto lo stadio. Pubblico: la carica dei 600mila di cui circa 400.000 solo a Milano e potranno dire “c’ero anche io”.

Qui sotto, a seguire, potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto, biglietti, come arrivare e tornare dallo Stadio Meazza a San Siro.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Milano, San Siro, 7 giugno 2024

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica

Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

Il concerto inizierà alle 20.30/45.

Orario, apertura cancelli e inizio del concerto

Il concerto di Vasco Rossi allo Stadio San Siro a Milano ha inizio alle ore 20.30/45. I cancelli saranno già aperti a partire dalle ore 16.00 (con ingresso anticipato per i membri del fan club e i possessori del biglietto Early Entry). Vi consigliamo comunque quello di arrivare con anticipo allo stadio in modo da permettere uno svolgimento fluido e veloce di tutti i processi di sicurezza, incluso il controllo dei biglietti.

Come arrivare allo Stadio San Siro a Milano e come tornare indietro con metropolitana e mezzi

Come riportato anche da Ticketone, ecco le indicazioni su come raggiungere lo Stadio Meazza, San Siro, a Milano.

Come arrivare allo Stadio San Siro con la metropolitana e con i mezzi

Con metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto, Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio. In caso di arrivi da metro diverse, indirizzarsi verso i cambi della linea rossa o lilla e poi direzione San Siro Stadio.

In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

A quel punto, prendere la linea metropolitana verde MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Stazione Porta Genova

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo

Milano Linate

Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Malpensa

Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Orio Al Serio

Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se si arriva in auto al concerto, da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e seguire le indicazioni per San Siro.

Se si arriva da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge lo stadio.

Se si arriva da Bergamo , Verona , Venezia , Udine ( autostrade A4 ), dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Arrivando da Como , Lecco , Svizzera ( autostrada A8 – A9 ), dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Parcheggi: Sono disponibili in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.

Come tornare dallo Stadio San Siro con la metropolitana: a che ora chiude?

Tranquilli anche per il ritorno. In occasione dei concerti di Vasco Rossi a San Siro, il servizio metro si è già attivato con un servizio notturno prolungato. Infatti, : le linee M1 e M5 aumentano il servizio e sia sulla rossa da Lotto in direzione Sesto Fs (solo in quella direzione, non viceversa, attenzione), sia sulla lilla da San Siro Stadio verso Bignami l’ultima partenza dai capolinea è prevista indicativamente all’1.00. Non ci saranno modifiche, invece, per le linee M2, M3 e M4 e le tratte Rho-Lotto, Sesto-Bisceglie e Sesto-Rho.

Dopo la chiusura delle metropolitane, i treni sono sostituiti dai bus notturni NM1, NM2, NM3 e NM4.

Biglietti sold out per Vasco Rossi a San Siro, 7 giugno 2024

Come anticipato, il concerto di Vasco Rossi a San Siro, in programma venerdì 7 giugno 2024, è sold out. Non sono più disponibili biglietti.