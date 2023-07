Inarrestabili Paola & Chiara. Le sorelle Iezzi hanno deciso di rilanciare ancora e di battere il ferro ‘finché è caldo’ con un altro pezzo a sorpresa, in uscita nei prossimi giorni. Parliamo della celebre hit “Vamos a bailar“, contenuta nel loro disco “Per sempre” con la collaborazione di Gabry Ponte. Ma, attenzione, perché dai 12 luglio 2023, la canzone vedrà anche il featuring di Tiziano Ferro. L’annuncio è stato dato da Paola Iezzi sul suo profilo Instagram, in una recente story.

E mentre Furore (il brano che ha segnato la reunion al Festival di Sanremo 2023) continua ad essere trasmesso e ballato, anche “Mare caos” sta riscuotendo un buon riscontro. E da poche settimane è uscito anche “Lambada” insieme ai Boomdabash. Ma l’estate per Paola & Chiara continua ad essere infuocata e il loro prossimo pezzo sarà sicuramente tra i più ballati e ascoltati, anche con l’alta curiosità legata al featuring di Tiziano Ferro.

Vamos a bailar è stato originariamente pubblicato nel 2000, primo estratto dal loro disco “Television”. Qui sotto la versione 2023 con Gabry Ponte (in attesa del duetto con Tiziano Ferro).

Paola & Chiara, Vamos a bailar, Testo della canzone

Ho voluto dire addio al passato, io

Eri un ombra su di me, su di me

Ora è tempo di essere nuova immagine

Cerco la mia isola via di qua

Se qualche volta ho creduto che

Fosse impossibile

Non ho più niente da perdere

Solo te

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Paradiso magico, oltre oceano

È una luce che mi da libertà

Ho voluto dirti addio, lo sa solo Dio

Eri un ombra su di me, su di me

Anche se a volte ho creduto che

Fosse impossibile

Ora mi sento rinascere

Senza te

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Se qualche volta ho creduto che

Fosse impossibile

Ora mi sento rinascere

Senza te

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar