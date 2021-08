Valentino Rossi si è ritirato dalla MotoGp. Come anticipato dai colleghi di TvBlog, era stato annunciato per oggi, 5 agosto 2021, un incontro con i giornalisti alle 16.15 per parlare del suo futuro. Il Dottore aveva già assicurato che avrebbe dichiarato le sue intenzioni sulla prosecuzione della propria carriera dopo la pausa estiva. E oggi, come da molti previsto, ecco l’annuncio del ritiro al termine della stagione.

Ad accompagnare da sempre la sua carriera luminosa e ricca di successi entrati nella storia, il numero 46 che è diventato un marchio dal quale è impossibile separarsi.

E oggi, in occasione dell‘annuncio fatto alla stampa da Valentino Rossi, non può non tornarci alla mente quella canzone -intitolata proprio 46- che l’amico Cesare Cremonini scrisse (anche) in onore all’amico. Un binomio -musica e sport- che lo stesso ex leader dei LunaPop aveva sottolineato ai tempi del rilascio del brano. La canzone fu scritta come inno dello Sky Racing Team VR 46 ma quel numero era/è il quello proprio di Valentino Rossi.

La musica e lo sport stanno bene insieme, ma non avevo mai capito il perché fino a quando non ho conosciuto Vale e… Posted by CESARE CREMONINI on Wednesday, March 4, 2015

La musica e lo sport stanno bene insieme, ma non avevo mai capito il perché fino a quando non ho conosciuto Vale e Uccio. Con loro è nato un rapporto di amicizia che dura da tanti anni e il loro spirito contagioso, appassionato, vero, mi ha insegnato che il rombo dei motori è una musica da ascoltare con il cuore. Pur non essendo io un bravo pilota, nonostante Uccio lo vorrebbe tanto, questa canzone è la naturale conseguenza di questa scoperta. “46” è per me più di un numero. È il simbolo di un universo fatto di grandi sogni, sportività, e perenne voglia di vincere. In bocca al lupo quindi a tutto lo Sky Racing Team VR 46.

Qui sotto audio e testo della canzone “46” di Cesare Cremonini.

[Strofa 1]

Senti qua

Come strilla questo motore, come va

Non lo senti mentre viaggia che musica fa

Come me non sa frenare l’amore che dà

Non è stanco di lottare

Io le sento ancora addosso le paure

Gli occhi di mio padre, le ossa rotte

Ma poi la musica che ho dentro sale

Ed io so solamente andare

[Ritornello]

Vado via per salvare un po’ di me

L’asfalto sembra fatto di plastica

Ed ogni corsa è l’ultima

Per me

[Strofa 2]

Guarda qua

Come strilla questo mio cuore e come va

Non lo senti mentre batte che musica fa

Come me non sa frenare l’amore che dà

E non è stanco di lottare

Io le sento ancora addosso le parole

Gli occhi di mia madre, le ossa rotte

Ma poi la musica che ho dentro sale

E Dio sa solamente andare

[Ritornello]

Vado via per salvare un po’ di me

L’asfalto sembra fatto di plastica

Ed ogni corsa è l’ultima

Quando il mondo correva più veloce di me

Giurai che lo sarei andato a riprendere

[Outro]

Lo sarei andato a riprendere