Vale LP è stata eliminata, insieme ai Karakaz, nella terza puntata dei Live Show di X Factor 2021.

Il nome d’arte di Valentina Sanseverino prende origine da “Vale La Pena”. La cantante ha 21 anni e viene da Caserta. Ha raccontato che, da piccola, aveva difficoltà di comunicazione nell’esprimere le sue emozioni. Durante le audizione, l’artista ha presentato il suo inedito “Cherì”, dedicato ad una persona che per lei era molto cara. Ha convinto tutti i giudici, passando così ai Bootcamp.

Emma ha scelto di assegnarle una sedie delle 5 disponibili. Interpreta il suo singolo, dal titolo “P0rcella”. Anche in questo caso, Emma rimane colpita dall’intensità della performance e la porta avanti nel percorso del talent show. L’ultima tappa è quella degli Home Visit. In quel caso, decide di presentarsi con una cover di Pino Daniele, “Che Dio ti benedica”. Ha una piccola incertezza all’inizio dell’esibizione ma Emma resta comunque convinta delle potenzialità della giovane ragazza. Lei, invece, reagisce in maniera sofferta all’errore. Ma, alla fine, Vale LP fa parte ufficialmente della rosa dei finalisti per i Live Show della squadra di Emma Marrone.

Nella terza puntata dei Live Show è risultata essere la meno gradita durante il televoto e ha dovuto abbandonare la gara.

Il giorno dopo la sua eliminazione, la cantante ha raccontato alla stampa le sue sensazioni e il bilancio di questa esperienza.

“Continuerò il mio percorso e il mio progetto di fare musica. Ho voglia di prendermi del tempo per me, non ho nessuna onda da cavalcare ma la vedo come qualcosa a lungo termine. Voglio fare tutti i miei passi e direzionare bene il mio progetto musicale e lavorare ancora più di prima. Ora, dopo questa esperienza, ho anche molto più strumenti”

Vale Lp sottolinea la missione chiave della sua partecipazione, il raccontarsi, essere se stessa al massimo:

La motivazione che tiene in vita il mio progetto è la stessa che volevo portare a X Factor: mostrarmi e mettermi a nud0, non avere paura della propria sensibilità. Non essere pigri nel prendere la strada più conveniente. Credo che parlare di alcune cose, attraverso la scrittura, possa sensibilizzare anche con argomenti apparentemente difficili da trattare. Penso anche, però, che certe cose abbiano bisogno di più tempo per essere recepite. Volevo sottolineare il messaggio di parlare se stessi e non avere mai paura del giudizio degli altri”

Nessun rimpianto e sempre più consapevolezze dopo questi tre live show:

“Uno dei tanti miei complessi era quella delle cover ma ho capito che è fondamentale, poi. E’ stato bello prepararle e confrontarmi, nonostante rimanga fondamentale la scrittura”

X Factor 2021 è lo show di Sky prodotto da Fremantle

X Factor 2021 è in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW

Da venerdì 29 ottobre sono in radio e su tutte le piattaforme digitali i due singoli originali di Vale LP e dei Karakaz, rispettivamente “CHÉRI”, prodotto Frenetik&Orang3, e “Useless”, prodotto da Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun e Luigi Pianezzola. Entrambi sono contenuti nell’album “X FACTOR MIXTAPE VOL. 2” disponibile su tutti i digital partner.