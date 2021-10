Vale LP è una cantante del roster di Emma in gara a X Factor 2021.

Vale LP è il nome d’arte di Valentina Sanseverino, e prende origine da “Vale La Pena”. La cantante ha 21 anni e viene da Caserta. Ha raccontato che, da piccola, aveva difficoltà di comunicazione nell’esprimere le sue emozioni. Durante le audizione, l’artista ha presentato il suo inedito “Cherì”, dedicato ad una persona che per lei era molto cara. Ha convinto tutti quanti i giudici, passando così ai Bootcamp.

Emma ha scelto di assegnarle una sedie delle 5 disponibili. Interpreta il suo singolo, dal titolo “P0rcella”. Anche in questo caso, Emma rimane colpita dall’intensità della performance e la porta avanti nel percorso del talent show. L’ultima tappa è quella degli Home Visit. In quel caso, porta una cover di Pino Daniele, “Che Dio ti benedica”. Ha una piccola incertezza all’inizio dell’esibizione ma Emma resta comunque convinta delle potenzialità della giovane ragazza. Lei, invece, reagisce in maniera sofferta all’errore del live. Ma Vale LP fa parte ufficialmente della rosa dei finalisti per i Live Show della squadra di Emma Marrona.

Ecco le prime dichiarazioni di Vale LP nel vlog per Sky:

“In me c’è questo disagio nel non riuscire ad esprimermi in modi semplici se non canto. La musica è un posto dove posso liberarmi di ansie e tensioni, riesco ad essere me stessa nel modo più possibile. Mi sono ritrovata ad avere delle cose che assomigliavano a canzoni, ma in realtà erano sfoghi. Sono molto felice per X Factor, non mi aspettavo fosse un carico emotivo così f0rte. Conosco persone nuove, mi confronto con altri mondi, far parte di una grande famiglia è rassicurante. I Bootcamp sono stati più divertenti, sciolti. Quando ho saputo che era Emma il mio giudice, ero felicissima. Ero contenta di poter affrontare questo percorso con lei”.