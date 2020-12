Al pianoforte ogni giorno Lezioni sul pentagramma Una chitarra attorno a un falò E accompagnato da mamma A far concorsi e audizioni Col risultato di un altro no Poi ricomporsi e cercare Mai rassegnato, occasioni E riprovare finché si può Che pure quando è abbastanza Una speranza c’è sempre un po’

Non so com’è cominciata Forse ascoltando una radio Era un gigante di fronte a me Una vampata improvvisa Da quell’armadio parlante Qualcosa che non si sa cos’è Con una piccola fisa Giocare a fare il cantante E su una sedia sei quanto un re Perché l’incanto è un brigante Ti assedia e ti ruba via per sé

Oh oh Come una corsa a mezz’aria

Da un sogno alla realtà ta ta ta ta ta ta

Perché la vita è arte varia

E io sono un uomo di varie età ta ta ta ta ta ta

Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni

E ho battuto il tempo in modo che

Non si prendesse tutte le illusioni

Ma che si battesse contro me

E firmo in fede un contratto

Con il mio nome su un disco

Quando nessuno ci crede più

Poi tutto a un tratto capisco

Che è la mio voce alla radio

E la mia faccia è nella TV

Quanti locali e teatri

Fino ai concerti allo stadio

E canti e braccia che vanno su

Ma ci si arrende espatriati

Quando dal palco si scende giù uh uh

Come una corsa a mezz’aria

Da un sogno alla realtà ta ta ta ta ta ta

Perché la vita è arte varia

E io sono un uomo di varie età ta ta ta ta ta ta

Ho attraversato gli anni e le stagioni

E ho contato il tempo a patto che

Non invecchiasse queste mie canzoni

Ma portasse il conto solo a me

E lascio il meglio all’ultimo

In questo ballo favoloso

Che è lungo mezzo secolo o un attimo

Ma è stato un brivido grandioso

Se più rimpianti o più rimorsi, io

Quanti istanti che ricordo e quanti che non so

E adesso è strano pensare

A tutto ciò che è successo

E se il passato sia sempre là

A quanto sono cambiato

Se sono ancora lo stesso

Quanto è durato però fin qua

E quando arriverà l’ora

Della mia uscita di scena

So che da me lei non uscirà

Poiché il futuro era allora

E quella vita l’ho avuta già, chissà

Perché la vita è arte varia

E io sono un uomo di varie età

Uomo di varie età

(Sempre a mezz’aria)

(Da un sogno alla realtà ta ta ta ta ta ta)

Uomo di varie età

(Sempre a mezz’aria)

(Da un sogno alla realtà ta ta ta ta ta ta)

Uomo di varie età

(Sempre a mezz’aria)

(Da un sogno alla realtà ta ta ta ta ta ta)

Uomo di varie età