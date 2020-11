Io non sono lì è il titolo del nuovo singolo di Claudio Baglioni estratto da “In questa storia che è la mia”, l’attesissimo nuovo album, in uscita il 4 dicembre, a sette anni di distanza da ConVoi. E questa sera, in anteprima esclusiva per Rai1, andrà in onda il video ufficiale, alle 20.35 circa.

Io non sono lì. Esserci o non esserci. Esserci e non esserci. Il compositore, il musicista, l’interprete che si avvicendano e si sovrappongono per diventare uno stesso personaggio: l’unico solitario protagonista di una storia che gira, suonando senza tempo, tra i leggii di un’orchestra di ricordi

E’ questo il significato e il racconto del video, nato da un’idea dello stesso Claudio Baglioni e diretto da Duccio Forzano.

Claudio Baglioni, Io non sono lì, Significato

Il significato della canzone, nostalgica e malinconico nelle parole, vede il cantautore domandarsi cosa sta facendo un’altra donna, ricordando le abitudini che ha ancora impresse nella mente. Una storia finita, la sensazione di non riuscire ad abbandonare la visione del rapporto che fu e l’impossibilità di esserci ancora, al suo fianco, dopo la fine della relazione.

Qui sotto il testo del brano.

Claudio Baglioni, Io non sono lì, Testo

Chi lo sa se ti alzi ancora mezza addormentata

se ti scaldi il petto con la tazza tra le dita

se ti fai la doccia sulle punte a schiena un po’ inarcata

se ti provi tutti gli abiti e non c’è mai un sìChi lo sa se cerchi dove l’auto è parcheggiata

se là in mezzo al traffico ti metti la matita

se ti volti verso me con la tua faccia stralunata

io mi vedo e chiedo perché invece resto qui

se è meglio esserci o non esserci