Claudio Baglioni in concerto all’Arena di Verona 2024 per le ultime date in programma dal 19 al 22 settembre: biglietti, prevendite e acquisto

Dopo l’annuncio del ritiro, Claudio Baglioni sta definendo quelle che saranno le ultime tappe prima dell’addio alle scene. Ed ecco arrivare nuove date del tour aTUTTOCUORE all’Arena di Verona. Dopo i 26 eventi trionfali – con presenze che arrivano a 300mila persone per il commiato di Baglioni dalle grandi arene indoor – “aTUTTOCUORE” va ancora oltre, per un fantasmagorico gran finale: nella meraviglia dell’Arena di Verona, l’ultima occasione per vedere, dal vivo nell’anfiteatro scaligero, l’opera show più visionaria, spettacolare ed emozionante nella storia della musica popolare italiana.

Claudio Baglioni e l’Arena di Verona celebrano l’anniversario del loro incontro. Un connubio, nato cinquant’anni fa, che si radica nella storia di una città – simbolo dell’amore romantico di tutti i tempi – e che accoglie l’eccezionale evento outdoor dell’artista che, con le sue esibizioni, ha incantato molte notti veronesi.

Per questo straordinario “plus ultra” – secondo capitolo dei 1000 giorni del “giro d’onore” che accompagnerà il congedo dalla scena live di Baglioni – “aTUTTOCUORE” vivrà in un’edizione speciale ancora più spettacolare, favolosa, ancora oltre: un’ulteriore impresa per avvicinarsi al limite massimo dell’arte e della perfezione e al confine estremo del concetto stesso di Opera.

Ecco le informazioni per l’acquisto dei biglietti di Claudio Baglioni live all’Arena di Verona per l’ultima volta nella sua carriera.

I biglietti per l’Arena di Verona saranno disponibili da giovedì 7 marzo, in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 13.00. Sempre oggi, dalle ore 16.00, saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info clicca qui).

Anticipazioni scaletta aTUTTOCUORE di Claudio Baglioni

Ecco la scaletta di Claudio Baglioni in concerto all’Arena di Verona. Visto le serate evento, è probabile che possano esserci diversi ospiti e che anche la scaletta possa subire delle variazioni.

Le vie dei colori

E tu come stai?

Dagli il via

Acqua dalla luna

Con tutto l’amore che posso

Quante volte

Un po’ di più

Gli anni più belli

Domani mai

Quanto ti voglio

Fammi andar via

Niente più

E adesso la pubblicità

A tutto cuore

Mal d’amore

Viva l’Inghilterra

Medley: Sono io, Cuore D’Aliante, Uomo di varie età

Le ragazze dell’est

Uomini persi

Noi no

Medley: Amori in corso, Un nuovo giorno un giorno nuovo, Con voi

Questo piccolo grande amore

Dodici note

Io sono qui

Medley: Amore bello, Solo, Sabato pomeriggio

Porta portese

Avrai

Io me ne andrei

Mille giorni di te e di me

Via

E tu

Strada facendo

La vita è adesso

