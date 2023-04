Non solo il Concertone del Primo Maggio ma anche Uno Maggio Taranto 2023. Torna per la decima edizione con una parola chiave ben precisa, come raccontato sul sito ufficiale: Libertà.

È la parola d’ordine di questa edizione dell’Uno Maggio Libero e Pensante.

L’abbiamo scelta per celebrare i dieci anni da quando abbiamo dato inizio a questa avventura al Parco delle Mura Greche.

Perché tutto è cominciato dal bisogno di essere finalmente liberi di sceglierci il presente e il futuro che vogliamo.

Non immaginavamo ciò che anno dopo anno avremmo realizzato e non immaginavamo che a distanza di dieci anni la nostra libertà sarebbe stata ancora così in pericolo, ancora tutta da difendere.

Anzi, in tutto questo tempo abbiamo preso coscienza che siamo all’interno di un meccanismo più ampio di prevaricazione, che va ben oltre i confini locali e nazionali. Il soffocamento delle libertà è globale, include letteralmente il mondo intero, lo stesso pianeta.

Uno Maggio Taranto 2023, questione pioggia

Insieme all’attesa di assistere al live dell’Uno Maggio Taranto 2023, resta in sospeso la questione pioggia. E proprio su Facebook arriva una (non) risposta ufficiale sull’argomento, postata pochi minuti fa.

Ce lo state chiedendo in tanti e tante.

L’allerta meteo di domani potrebbe mettere a rischio il concerto?

Al momento la valutazione è sottoposta alla commissione tecnica prefettizia.

Speriamo di potervi dare una buona notizia in tempi celeri, intanto ci vediamo alle 16:30 per parlare di libertà con Christian Raimo e Flavio Rossi Albertini, legale di Alfredo Cospito.

Modera Maria Cristina Fraddosio

Uno Maggio Taranto 2023, cantanti e artisti

Ecco, a seguire, gli artisti che parteciperanno al concerto: Vasco Brondi, Vinicio Capossela, Samuele Bersani, Tonino Carotone, Luca De Gennaro, Niccolò Fabi, Venerus, Nino Frassica e la Los Plaggers Band, Gemitaiz, Fido Guido, Kento, Meg, La rappresentante di lista, Marlene Kuntz, Mezzosangue, Francesca Michielin, Studio Murena, Omini, Willie Peyote, Ron, Renzo Rubino, Terraros.

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire il concerto in diretta tv e streaming su Antenna Sud e Corriere.it. Media Partner Vh1 e Pluto Tv.