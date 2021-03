Una ragione di più è una canzone di Ornella Vanoni scritta da Franco Califano, Ornella Vanoni, Luciano Beretta con le musiche di Mino e Franco Reitano.

E’ stato pubblicato nel 1969 e, nel scorso degli anni, è stato inciso in duetto con Gino Paoli e Giusy Ferreri.

Il significato della canzone? La donna canta di un amore che ancora esiste ma il rapporto, ormai, è logorato e finito per sempre. Non ci sono più motivi validi per portare avanti questo legame nonostante sia duro e doloroso interrompere la storia (“Io, non ho più niente per te, E ti amo, tu non sai quanto, Amo da morire anche il tuo silenzio, Che non mi lascia andare via”).

Nella terza serata del Festival di Sanremo, Francesco Renga e Casadilego interpretano la cover della canzone.



Sai, c’è una ragione di più

Per dirti che vado via

Vado e porto anche con me

La tua malinconia Cerco le mie mani, ti vorranno ancora

Ma ci sarà chi me le tiene

Oggi e domani e poi domani ancora

Finché il mio cuore ce la fa Sei tu quella ragione di più

Mi hai chiesto talmente tanto

Io, non ho più niente per te

E ti amo, tu non sai quanto