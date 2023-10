Un milione di notti è il nuovo singolo di Mr Rain e Clara, giovane cantautrice e attrice. A seguire potete ascoltare il brano, vedere il video ufficiale, leggere testo e significato della canzone.

Il brano “Un milione di notti”, scritto dall’artista multiplatino MR.RAIN con Lorenzo Vizzini, Mario Apuzzo e Federica Abbate e prodotto dallo stesso Mr Rain, è una canzone d’amore, sull’essenza più profonda di questo sentimento che spesso porta con sé molto dolore, ma nonostante tutto, è un amore che vale un’ultima notte insieme, che non è mai l’ultima:

‘vorrei solo dimenticarti ma è così difficile adesso che è l’ultima notte con te…’.

Le due voci si mescolano e si fondono per creare attraverso la musica l’atmosfera perfetta anche a livello emotivo che i due cantautori raccontano così:

Il video, per la regia di Enea Colombi e prodotto da Borotalco.tv, è un music video dove i protagonisti assoluti sono Mr Rain e Clara, ma raccontati con un occhio diverso per avvicinarsi ad una rappresentazione più umana ed empatica. Il ritmo e la melodia malinconica della canzone sono raccontati attraverso immagini che rievocano le medesime sensazioni ed emozioni. Clicca qui per vedere il video ufficiale del brano.

Mr Rain e Clara, Un milione di notti, Testo della canzone

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi

Se è vero che hai incontrato la persona che aspetti

Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo

So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo

Ma è un salto nel vuoto

In questo mare di parole mi trascini a fondo

Vado in panico e nuoto, o almeno ci provo

Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci

La verità spaventa quando è qui davanti

E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata

Eppure mi hai trovato mentre precipitavo

Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei

E tu sai quello che sono più di, quanto vorrei

Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi

Fuori è già notte, è l’ultima se vuoi

Se resto qui, sento il mare che scende dagli occhi

Anche dopo un milione di notti, ho paura di te

Scusa se non riesco mai a trovare le parole, eh

Vorrei solo dimenticarti ma è così difficile adesso

Che è l’ultima notte con te

Di me non so se puoi fidarti

Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti

Sarebbe più semplice odiarci

E costruire mura intorno a noi per essere più distanti

Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure

Per queste emozioni che nascondo forse non ci sono cure

Che lasciano il segno addosso e fanno male come punture

Se resto qui, sento il mare che scende dagli occhi

Anche dopo un milione di notti, ho paura di te

Scusa se non riesco mai a trovare le parole, eh

Vorrei solo dimenticarti ma è così difficile adesso

Che è l’ultima notte con te

Ci dividiamo le colpe

Senza volerci nascondere

Cadiamo a pezzi una volta ancora fino a che

Di noi resta solo polvere

Se scende il mare dagli occhi

Per un milione di notti quando te ne vai

È un altro nodo da sciogliere

Ci fa male ma forse

Se resto qui, sento il mare che scende dagli occhi

Anche dopo un milione di notti, ho paura di te

Scusa se non riesco mai a trovare le parole, eh

Vorrei solo dimenticarti ma è così difficile adesso

Che è l’ultima notte con te