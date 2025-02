Clara si esibirà in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Febbre”. Il brano, prodotto da Dardust, parla di emozioni e sentimenti contrastanti che avvengono dentro di noi quando si insegue qualcosa, che sia un sogno o semplicemente il percorso della vita. “Febbre” racconta come sia importante trovare la versione migliore di se stessi anche tramite gli alti e bassi, proprio come la febbre che sale e scende. “Febbre”, dal punto di vista musicale e di produzione, è stato concepito come se fosse un film articolato in quattro scene principali e ognuna evoca un mondo sonoro distinto che si alterna e si evolve.

Il primo mondo è rappresentato da un’intro orchestrale ed emozionale. La seconda scena entra invece nella zona più urban e trap, in cui la metrica vocale dilatata lascia spazio a un ritmo serrato, segnando un cambio repentino, un colpo di scena. È un mondo fatto di bassi pulsanti, sub profondi dove Clara, con la sua vocalità, si inserisce mostrando un’attitudine urban contemporanea. Il terzo momento è quello dell’elettronica, racchiusa però con un’estetica elegante. Clara continua a giocare con il contrasto tra la ritmica serrata e una melodia calda, creando una dimensione avvolgente e ipnotica. La quarta scena si sviluppa nello special e nel finale, in cui tutti i mondi precedenti si incontrano e si fondono: gli archi orchestrali, l’urban pulsante e l’elettronica elegante trovano una sintesi, dando vita a un climax che racchiude l’intero universo del brano.

Leggi il testo di Febbre di Clara.

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro

E anche deludere

È un’abitudine

Come nel mio

Primo giorno di scuola

Non so che faccio qui

Il buio è tagliato dalle luci viola

Il cielo fa come un glitch

Tu mi guardi dall’alto

Trascinandomi in basso

Non ascolti quando grido

Sembri fatto di ghiaccio

Io sono fatta così

Alle feste chic

Sola su un terrazzo

Tutti fanno bling bling

Io nemmeno mi piaccio

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che sale e scende

Tu prendi me

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro

Corro corro come dentro un bosco

Dentro questo inferno è più difficile

Questo amore dimmi quanto costa

Ti senti un’ombra qua vicino a me

Non ascolti quando grido

E nemmeno se taccio

Non ascolti quando grido

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che sale scende

Tu prendi me

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere…

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che poi ti prende…

Come la febbre

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre