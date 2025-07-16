Clara: età, ex fidanzato, il flirt con Fedez, studi, dove vive, Mare Fuori

Clara è una delle giovani cantanti più seguite del momento, le sue canzoni sono tutte delle hit ed è diventata anche la protagonista del gossip dell’estate per via del suo presunto flirt con Fedez. Recentemente ha dichiarato lei stessa di essere tornata single, ma chi è il suo ex fidanzato?

Da tempo si mormorava di aria crisi e c’è chi giura che la rottura potrebbe essere dovuta a un avvicinamento all’ex marito di Chiara Ferragni. La giovane cantate ha parlato di tutto senza problemi, dove vive, chi era in Mare Fuori: tutto ciò che si deve sapere su di lei.

Clara, dal gossip con Fedez all’ex fidanzato: tutto su di lei

Clara Soccini, in arte Clara, ha 25 anni ed è originaria di Varese. Da giovanissima si è trasferita a Milano per motivi di lavoro e oggi vive nel quartiere esclusivo di City Life, zona dove abitano moltissimi personaggi famosi, come Chiara Ferragni, famosa per avere case molto belle in edifici esclusivi ed extra lusso. La giovane cantante non ha sempre vissuto lì nel capoluogo lombardo, agli inizi della sua carriera – come lei stessa ha raccontato – condivideva una stanza con il cugino in un appartamento con altre persone.

Giovanissima, ha vinto Sanremo Giovani nel 2023, diventando famosa anche nel mondo della musica. Clara ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, posando per riviste come Grazia. Il vero successo è arrivato con Mare Fuori, la serie di Rai 2, in cui interpretava Giulia, in arte Crazy J. Nelle due stagioni ha mostrato anche le sue abilità canore visto che all’interno della serie il suo personaggio ama la musica e ottiene un grande successo proprio con Origami all’alba, canzone che l’ha resa celebre.

Clara ha sempre voluto cantare, l’ha raccontato in diverse interviste e per questo ha iniziato a seguire lezioni di canto e pianoforte. Oggi per lei è arrivato il successo, diverse sue canzoni sono diventate delle hit, specialmente quella che canta con Fedez, Scelte Stupide, che i due artisti hanno cantato in tutti i più importanti festival estivi nostrani. Proprio dalla collaborazione con il rapper è iniziata a circolare una voce su un presunto flirt tra i due, quado Clara era ancora impegnata con il giocatore di basket Jacopo Neri.

Ad alimentare ulteriormente questo gossip ci ha pensato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune immagini che vedono i due cantanti molto vicini, quasi come se si stessero scambiando un bacio. Sia Fedez che Clara hanno rigorosamente smentito queste voci e proprio adesso che lei ha raccontato di essere tornata single da poco, la storia con Jacopo durata tre anni è finita. Nella stessa occasione ha parlato dei gossip che circolano su di lei, spiegando che sa bene come siano le “regole del gioco”, ma non ama i fotomontaggi perché “ci sono persone che possono restarci male”. Parole che sembrano riferirsi proprio alle foto sue e di Fedez che sono diventate virali.