Stasera su Rai 3 andrà in onda il film “Un’avventura“, interpretato da Michele Riondino e Laura Chiatti.

Qui sotto, a seguire, la trama della pellicola, come riportata da Cineblog:

Matteo e Francesca sono cresciuti insieme in un piccolo paese, sono l’uno il primo amore dell’altra. Ma siamo negli anni 70 e Francesca sente nell’aria il richiamo delle grandi rivoluzioni che stanno cambiando il mondo. Parte per Londra e lascia Matteo che inganna il tempo coltivando il suo grande sogno: scrivere canzoni. Dopo cinque anni, Francesca torna e la fiamma si riaccende. Quando lei deve trasferirsi a Roma per lavoro, Matteo decide di seguirla per iniziare una nuova vita insieme. Inizia così la loro avventura: una lunga e intensa storia d’amore che attraversa 20 anni di amore e emozioni.

E’ la prima volta che un film si basa sulle canzoni più celebri e amate della carriera di Lucio Battisti, riportandole sul grande schermo e facendole diventare protagonista della trama e della vicenda raccontata.

Le coreografie che si possono vedere nel film “Un’avventura” sono state realizzate da Luca Tommasini, uno degli art director italiani più apprezzati, che ha lavorato con le più grandi star della musica e dello spettacolo, da Madonna a Geri Halliwell.

Il coinvolgimento di Luca Tommassini è cominciato durante la revisione della sceneggiatura. Alcune idee coreografiche abbozzate nel testo sono state sviluppate con lui. Altre invece sono state proprio suggerite da Luca in alcune sedute di brainstorming con me e la sceneggiatrice. Come il canto anche la danza č stata utilizzata in modi differenti: a volte ha trovato una giustificazione “realistica” nella scena. Ad esempio nella prima parte di “Acqua Azzurra” Matteo/Riondino improvvisa buffamente un balletto per sedurre Francesca. Solo nell’ultima parte della scena il movimento diventa meno improvvisato e il livello di stilizzazione più marcato. Altre volte invece la danza si sostituisce alla recitazione senza nessun tipo di giustificazione utilizzando semplicemente la convenzione del musical dove il canto, il ballo e la recitazione sono solo modi diversi per dire la stessa cosa. La scena in tribunale ad esempio da realistica e dialogata diventa cantata e infine ballata.

Il film è stato girato tra Roma e la Puglia (Lecce, Tricase, Francavilla Fontana) è prodotto da Fabula Re, Lucky Red con Rai Cinema.

Un’avventura, le canzoni della colonna sonora

1. Io vivrò (senza te)

2. Uno in più

3. Acqua azzurra, acqua chiara

4. Un’avventura

5. Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto

6. Non è Francesca

7. Il vento

8. Dieci ragazze

9. Ladro

10. Balla Linda

Qui sotto potete ascoltare i brani, in streaming, che sono al centro della colonna sonora del film.