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Umberto Tozzi, sapete dove vive? La casa da sogno fuori dall’Italia

Dalla Torino della giovinezza al Principato di Monaco: il percorso di vita e musica di un’icona italiana, ecco dove vive Umberto Tozzi.

di Ilenia Albanese
Umberto Tozzi, sapete dove vive? La casa da sogno fuori dall’Italia
14 Agosto 2025 15:00

C’è stato un tempo in cui la musica italiana nasceva nei cortili, nelle cantine e nei piccoli locali di quartiere. In città come Torino, molti giovani con la chitarra in mano cercavano di farsi strada, tra sogni grandi e palchi improvvisati.

Alcuni di loro sono riusciti a portare quelle note molto lontano, fino a farle diventare canzoni cantate in tutto il mondo.

A Borgo San Paolo, un quartiere allora ancora molto operaio, le giornate scorrevano tra il rumore delle officine e il vociare dei negozi di vicinato.

Le facciate delle case raccontavano storie di famiglie e di vite comuni, ma dietro a qualche finestra c’erano talenti pronti a spiccare il volo. Oggi quel quartiere è cambiato, ma continua a custodire quell’anima autentica. Ed è proprio qui che è cresciuto il celebre artista Umberto Tozzi.

Le origini di Umberto Tozzi

Nel tempo, la zona ha visto palazzi d’epoca rinnovati, nuovi servizi e un’atmosfera più vivace. La trasformazione ha portato un’energia diversa: famiglie giovani, professionisti e curiosi di ogni età hanno iniziato a sceglierlo come luogo dove vivere. I prezzi, più accessibili rispetto al centro, hanno contribuito a renderlo ancora più attrattivo.

Umberto Tozzi
Umberto Tozzi a Venezia (Facebook foto) – www.soundsblog.it

Eppure, per chi ci è cresciuto, quelle strade sono molto più di una cartolina urbana. Sono il luogo dove tutto è iniziato, anche per chi ha poi lasciato la città per inseguire la propria strada. A volte, il destino porta lontano, in luoghi che sembrano fatti apposta per ricominciare da capo.

Un nuovo orizzonte per un artista senza tempo

Per Umberto Tozzi, nato proprio a Borgo San Paolo nel 1952, il cambiamento è arrivato presto. A sedici anni si è trasferito a Milano, capitale musicale dell’epoca, e da lì ha iniziato un percorso che lo ha portato a vendere oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Come ricorda Idealista, dal 1991 ha scelto Montecarlo come casa, dove vive con la moglie Monica Michielotto e i figli. Montecarlo non è stata solo una scelta di cuore: servizi di alto livello, sicurezza, clima mite e una posizione strategica per chi viaggia spesso lo hanno reso il posto ideale per continuare a lavorare senza rinunciare alla tranquillità.

Oggi Tozzi si sveglia con la vista del mare e un orizzonte che sembra fatto per ispirare nuove melodie. La sua casa è un rifugio sereno, ma anche una base da cui partire per i suoi concerti e progetti musicali in giro per il mondo.
Nonostante viva da anni nel Principato, il legame con Torino non si è mai spezzato. Nei ricordi dell’artista ci sono ancora le strade e i volti di Borgo San Paolo, che si mescolano al profumo del Mediterraneo, in un equilibrio perfetto tra radici e futuro.

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