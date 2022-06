Ultimo si esibirà mercoledì 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico Grande Torino, con una nuova tappa del suo tour negli Stadi. Ecco tutte le informazioni sul live, dalle informazioni sui biglietti alla scaletta con i brani interpretati.

Ultimo, Torino, 22 giugno 2022, Stadio Olimpico, biglietti

Il concerto di Ultimo a Torino, previsto per mercoledì 22 giugno 2022, è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Ultimo, Torino, 22 giugno 2022, Stadio Olimpico, Come arrivare

Ecco le informazioni riportare per arrivare allo Stadio Olimpico a Torino.

In metropolitana e tram: Metro + Linea 4 (Porta Nuova), Metro + Linea 10 (Vinzaglio)

In tram, ecco quale Linee prendere: 4, 10, 14, 17, 63

In treno, invece, sono consigliati questi tragitti:

Dalla stazione Torino Porta Nuova FS: linea 4

Dalla stazione Torino Porta Susa FS: linea 10

Dalla stazione Torino Lingotto FS: linee 14, 14 b

Dalla stazione Torino Dora GTT: Navetta 10, DoraFly + linea 10 (da Porta Susa)

In aereo

La ferrovia GTT collega la città di Torino con l’Aeroporto di Torino Caselle in soli 19 minuti.

Se si arriva in auto, il consiglio è di utilizzare il Parcheggio Caio Mario, poi prendere la linea 4 o 10

Ultimo, Torino, 22 giugno 2022, Stadio Olimpico, Scaletta concerto

Ecco, a seguire, il concerto di Ultimo a Torino. E’ previsto l’inizio del live dalle 21. Tra i brani, i grandi successi del cantautore romano come “Colpa delle favole” e “Pianeti”, passando per “Piccola stella” e i più recenti “Niente ” e “Buongiorno vita”.

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

MEDLEY Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Farfalla bianca

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi