Ultimo si esibirà in concerto venerdì 7 luglio 2023 allo Stadio Olimpico a Roma. L’artista presenterà sul palco, dal vivo, i successi più noti della sua carriera insieme ai brani recenti inclusi nel suo ultimo disco, Alba, uscito a febbraio, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Ha debuttato al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti rimanendo saldo per diverse settimane in vetta. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto di Ultimo negli Stadi e le informazioni sui biglietti.

Il concerto di Ultimo inizierà alle 21. Qui sotto, a seguire, la scaletta con l’ordine di esecuzione del brani.

Ti va di stare bene

Sono pazzo di te

Ovunque tu sia

Sabbia

Nuvole in testa

L’unica forza che ho

Piccola stella

Poesia senza veli

Vivo per vivere

Il ballo delle incertezze

Amati sempre

La stella più fragile dell’Universo / Tu / Cascare nei tuoi occhi / Peter Pan (vuoi volare con me?) / Farfalla bianca / Chiave / Buongiorno vita

Ipocondria

Canzone stupida

Colpa delle favole

Sul finale

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

I tuoi particolari

Supereroi

Alba / Amare / L’eleganza delle stelle / Solo / Giusy / Rondini al guinzaglio

Vieni nel mio cuore

Ti dedico il silenzio

Pianeti

22 settembre

Sogni appesi

Non sono più disponibili biglietti per la data del 7 luglio 2023 allo Stadio Olimpico a Roma. Il concerto di Ultimo è sold out.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le indicazioni su come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma.

Metropolitana

Linea A – fermata Ottaviano, proseguire con autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Linea A – fermata Flaminio, da qui prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini.

In treno

Dalla Stazione Termini prendere poi la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Invece dalla stazione Tiburtina, la Metropolitana linea B direzione Laurentina fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Infine, dalla Stazione Ostiense salire sulla Metropolitana B (a Piramide) direzione Rebibbia fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini (fermata Ottaviano) e da qui prendere l’autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

In aereo

Arrivando all’Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino (40 km di distanza): prendere i treni per Termini, Ostiense, Tiburtina e da qui seguire le indicazioni precedenti.

Infine, se si arriva con l’auto, dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) indirizzarsi verso l’uscita N° 6 Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio – Foro Italico.

Se si arriva dall’autostrada A1 (Milano-Bologna-Firenze): raggiungi il G.R.A. in direzione Flaminia e segui le indicazioni per lo Stadio.

Dall’autostrada A24-A25 (Pescara-Teramo-L’Aquila): raggiungi il G.R.A. in direzione A1.

Infine, dall’autostrada A2 (Napoli): raggiungi il G.R.A. direzione A1.