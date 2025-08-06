“Ultimo in crisi con la compagna”, cosa sta succedendo

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono al centro del gossip per via di una presunta crisi. Tutte indiscrezioni che erano circolate di nuovo nell’ultimo periodo, prima del tour del cantante negli stadi. La coppia era apparsa molto distante e su Instagram non erano più presenti foto insieme, come invece era accaduto spesso durante gli anni della loro relazione. I fan avevano quindi iniziato a dubitare, parlando di un’ipotetica crisi di coppia, che sarebbe però stata smentita quando Ultimo ha tenuto i suoi concerti in tutta Italia e Jacqueline l’ha accompagnato in ogni città tifando per lui.

Cosa è successo tra Ultimo e Jacqueline

Una storia d’amore bellissima, la loro, che ha appassionato migliaia di fan in tutto il mondo. La figlia di Heather Parisi si è innamorata del cantautore romano e i due hanno anche messo al mondo il piccolo Enea, il figlio nato dal loro amore. Nell’ultimo periodo della gravidanza, si sono trasferiti negli Stati Uniti per far nascere il bambino nel territorio statunitense, dove la neo mamma ha tra l’altro vissuto per molti anni avendo doppia cittadinanza. Poi ci sono state le prime voci sulla crisi, smentite durante il tour 2025 del cantante. Jacqueline lo ha supportato durante le prove e ha anche partecipato a tutti i live del tour sold out che ha tenuto in giro per l’Italia. L’esperta di gossip Deianira Marzano è però tornata a parlare di loro, svelando che entrambi avrebbero deciso di fare le vacanze separate.

“Anche se vogliono far vedere che tutto va bene” – ha continuato lei – “in realtà le cose non vanno alla grande, sempre per la storia della ballerina“. Ha infatti parlato di un gossip che era circolato di recente e che parlava di un presunto avvicinamento tra Ultimo e una ballerina. Una voce che, se trovasse fondamento, scatenerebbero un vero e proprio caos mediatico intorno alla coppia, che è tra le più amate del mondo dello spettacolo.

Come si sono conosciuti

La loro storia d’amore è nata qualche anno fa, dopo la separazione di Ultimo dalla storica fidanzata Federica Lelli. Nel corso di un’intervista che lui ha rilasciato per il Corriere della Sera, lui aveva infatti raccontato di aver visto la foto di una giacca disegnata da lei, con una pezza a forma di chitarra. “Le ho scritto chiedendole se volesse essere la chitarrista del suo prossimo tour” – ha detto lui – “Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America“. I due si sono innamorati all’istante e, appena è stato possibile, lui l’ha raggiunta in America.