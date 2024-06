Un fan di Ultimo ha nuotato per centinaia di metri solo per farsi un selfie con il cantante. Il video del cantante pubblicato sui social

Fan nuota per centinaia di metri solo per un selfie con Ultimo, in mare, sulla sua barca

Immaginate di essere in spiaggia e che qualcuno abbia detto “Oh, guarda, quella è la barca dove si trova Ultimo“. Oppure il nome a caso di un vostro beniamino. Cosa fareste? Puntereste sulla speranza di poterlo vedere se mai dovesse avvicinarsi a riva. Oppure continuereste a leggere il vostro libro o ascoltare la vostra playlist, rilassati al sole. Ma c’è anche una terza opzione ed è, come direbbe Laura Pausini ai tempi d’oro, “Non posso più dividermi tra te e il mare“.

Questo potrebbe essere lo slogan ideale ad accompagnare il gesto di un fan di Ultimo che, una volta saputo che il suo beniamino era al largo, in mare, sulla sua barca, non ci ha pensato due volte, raggiungendolo.

Armato di una custodia impermeabile per proteggere il suo cellulare, si è messo a nuotare, dalla riva, per centinaia e centinaia di metri, solo per poter chiedere al suo cantante preferito di farsi un selfie insieme. Partendo dal fatto che, avesse deciso io di fare una cosa del genere, dalla fortuna, probabilmente il mio cantante, a poche bracciate da lui, avrebbe azionato il motore e sarebbe andato in Croazia a finire la giornata di relax. Invece no, Ultimo, probabilmente richiamato dalle altre persone che erano con lui, si è accorto del fan che annaspava nuotava verso di lui, pure in una coordinazione non facile delle braccia, visto che teneva la custodia sollevata in aria per non rischiare che il telefono si bagnasse troppo.

“Mia mamma mi ha detto che sono pazzo, le ho detto che non mi interessa, io ti adoro” ha ammesso, affaticato, mentre si avvicinava allo yatch del cantante che, incredulo, gli ha preso il cellulare per farsi l’agognato selfie insieme. Poi, dopo un abbraccio, lo ha fatto riaccompagnare a riva in gommone per fargli evitare un ritorno complicato come l’andata.

Conoscendo il mio fiato a due metri di nuoto così sarei già schiattata , chapeau al ragazzo pic.twitter.com/pLVxBzBnvZ — sa🏎️ -4 and I’ll be home (@par0levuote) June 10, 2024