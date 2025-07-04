UED, Angela Nasti riceve più di 100 rose: ecco chi è il misterioso corteggiatore

Angela Nasti ha ricevuto un regalo molto romantico, è stata proprio lei a condividere le immagini delle 100 rose rosse che sono arrivate a casa sua a Napoli, raccolte in diversi vasi di vetro. Una sorpresa che potrebbe arrivare da un misterioso corteggiatore e che, com’era prevedibile, ha subito alimentato il gossip. La sorella di Chiara sono ormai settimane che è al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana per due presunti flirt.

E adesso questo gesto plateale, che potrebbe essere un regalo d’amore, ha scatenato i followers che si stanno chiedendo chi sia il mittente. Ufficialmente l’ex tronista non sarebbe fidanzata, motivo per cui tutte quelle belle rose hanno insospettito ancora di più. Chi le ha fatto questo regalo?

Regalo romantico per Angela Nasti, chi c’è dietro questo bel gesto

A regalare le 100 rose rosse ad Angela Nasti potrebbe essere stato Cyril Ngonge, attaccante del Napoli. Tempo fa si era iniziato a parlare di un presunto flirt della ragazza con il calciatore ed erano circolate anche alcune immagini che li riprendevano assieme a cena e anche al concerto di Gigi D’Alessio allo stadio Diego Armando Maradona. Poi si è ipotizzato che fossero entrambi a Ibiza in vacanza qualche giorno fa, isola dove tra l’altro c’è stata la festa per i 30 anni di Mattia Zaccagni, marito della sorella Chiara. Ma nelle immagini del party non c’è nessuna sua traccia.

Adesso Angela Nasti ha ricevuto tutte queste rose rosse e secondo Deianira Marzano sarebbero proprio un dono del calciatore azzurro. Come si legge dalla segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip qualche giorno fa lei avrebbe smesso di seguirlo e lui no e adesso le avrebbe fatto questo romantico dono, magari per farsi perdonare di qualcosa. Difficile dirlo, ma il gesto dei fiori pare aver fatto piacere all’ex tronista di Uomini e Donne, che ha condiviso l’immagine nelle sue storie.

C’è anche chi ipotizza che il dono possa essere di Stefano De Martino, agli inizi di giugno, infatti, si era diffusa la voce che tra il conduttore napoletano e la Nasti ci potesse essere una frequentazione. Ad alimentare ulteriormente questa voce c’è stato un video che riprendeva Stefano De Martino mentre era in videochiamata con lei poco prima che iniziasse la partita con cui il Napoli ha vinto lo scudetto. Da quel momento, però, lo show man è comparso anche al fianco di altre presunte frequentazioni e Angela Nasti sarebbe stata avvistata in compagnia del calciatore azzurro, motivo per cui quelle voci sono sfumate.

Difficile dire con esattezza chi sia il mittente di questo bel regalo, ma il fatto che la ragazza abbia deciso di condividere la foto, potrebbe voler dire che – qualora il mittente si sia voluto far perdonare per qualcosa – pare esserci riuscito.