Twenty One Pilots al n.1: “Breach” debutta in vetta in America, miglior album degli ultimi sei anni

Confermando le sensazioni della vigilia, i Twenty One Pilots firmano il secondo n.1 in carriera nella Billboard 200 (il primo fu “Blurryface” nel 2015) e centrano la loro miglior settimana di sempre in una classifica americana, ben 200mila unità vendute.

Twenty One Pilots, Breach svetta

A trainare l’esordio sono le vendite pure, 169mila copie, che valgono anche il n.1 nella Top Album Sales. Lo streaming pesa per 31mila unità, pari a 40.68 milioni di stream ufficiali on-demand delle tracce, con ingresso al n.8 nella Top Streaming Albums. C’è poi anche un primato sul fronte vinile: oltre 15 diverse pubblicazioni, alcune delle quali da collezione, hanno totalizzato ben 72mila copie, miglior settimana su LP per un album rock nell’era digitale del tracking elettronico.

L’uscita è stata supportata anche da tre edizioni deluxe su CD con packaging collezionabile, da un CD standard, dal download digitale e da un’edizione digitale deluxe con una bonus track. Uno sforzo di distribuzione notevolissimo ampiamente ripagato dalla risposta del pubblico americano.

Singolo e tour dei Twenty One Pilots

“Breach” è stato anticipato da “The Contract”, arrivato al n.1 della Alternative Airplay a inizio agosto. La band ha poi inaugurato il “The Clancy Tour: Breach 2025” il 18 settembre a Cincinnati: la tranche nordamericana proseguirà tra USA e Canada fino al 26 ottobre a Los Angeles e i dati di vendita sono straordinari. In attesa di vederli anche in Europa dove per il momento sono stati ufficializzati due soli concerti, in Germania, al Festival Southside di Neuhausen e all’Hurrican Festival di Sheesel.

Si parla con insistenza di molte altre date: ma al momento non è stato ufficializzato ancora nulla di certo.

Il resto della top 10

Alle spalle dei Twenty One Pilots, la colonna sonora di “KPop Demon Hunters” che scende al n.2 dopo una settimana ai vertici, Morgan Wallen che mantiene il podio al n.3 con “I’m the Problem” (97.000, -2%), mentre Sabrina Carpenter arretra dal 2 al 4 con “Man’s Best Friend” (88.000, -26%). Entrata molto alta anche per Ed Sheeran che se nel Regno Unito è subito andato in prima posizione, in America si è dovuto accontentare del quinto posto.