Ed Sheeran conquista il nono n.1 consecutivo in Gran Bretagna

Ed Sheeran non sbaglia un colpo dal suo esordio, e dunque dal 2011: con “Play”, il cantautore inglese centra il nono numero 1 consecutivo nella Official Albums Chart britannica.

Ed Sheeran svetta di nuovo in Gran Bretagna

È una striscia che parte da “+” e attraversa “X”, “÷”, “No.6 Collaborations Project”, “=”, “-”, “Autumn Variations” e la raccolta “+–=÷x (Tour Collection)”. La coronazione di “Play” lo porta in un club davvero esclusivo: solo Bob Dylan, Take That e Stereophonics avevano già toccato quota nove album in prima posizione.

È un traguardo statistico, ma anche una conferma di metodo: Ed Sheeran ha imparato a presidiare tutti i formati (digitale, fisico, vinile) e a trasformare ogni uscita in un “evento” narrativo. Aspetto ulteriormente da record anche questo disco conquista la prima posizione al primo colpo. Da esordiente…

La nuova era dopo la “Mathematics”

Archiviate le cinque uscite “algebriche”, Sheeran ha chiarito la rotta: il nuovo capitolo gioca con i comandi di un lettore multimediale. “Play” è l’incipit di una sequenza che includerà a breve “Pause”, “Fast Forward”, “Rewind” e “Stop”.

La mossa non è un semplice vezzo grafico: segnala uno spostamento creativo, la voglia di governare tempo, memoria e accelerazioni della sua scrittura pop. In un mercato in cui le “ere” contano quanto i singoli, l’idea di un pentateuco concettuale offre una cornice forte a future release, tour e contenuti speciali.

I singoli e il paragone con Elvis

Anche sul fronte delle singole canzoni, Ed resta una macchina da classifica: i suoi n.1 tra i singoli sono ben 14. Davanti a lui, in vetta assoluta, c’è solo il mito di Elvis Presley che però ne ha ben sette di più, 21. Per colmare questo gap ci vorrà altro tempo, ma la longevità dell’artista inglese e la sua capacità di attraversare formati e collaborazioni tengono aperto il dossier.

Intanto, “Play” capitalizza su una fanbase trasversale e sulla familiarità del “loop pedal sound” che Sheeran ha reso un marchio live riconoscibile della sua produzione.

La settimana in classifica: chi sale con lui

La corsa di Sheeran non cancella il resto del podio. JADE entra al n.3 con “THAT’S SHOWBIZ BABY!”, firmando la migliore opening week dell’anno per un debutto assoluto. In evidenza anche i Twenty One Pilots che centrano la Top 5 con “Breach” (n.4) e guidano la anche la classifica dei vinili, segno di una community che ama il supporto fisico.

Della serie chi si rivede c’è anche Sophie Ellis-Bextor: “Perimenopop” vola al n.5 confermando l’ottimo momento della cantante di Murder on the Dance Floor, tra l’altro proprio domani in concerto a Milano alla Santeria Toscana. Unica data italiana prima nel tour europeo.