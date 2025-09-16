KPop Demon Hunters’ trionfa anche negli USA: la colonna sonora al n.1 della Billboard 200

Il lungo assedio della colonna sonora di KPop Demon Hunters ha raggiunto il suo scopo e venerdì prossimo il disco sarà per la prima volta al numero #1 in classifica negli USA in betta alla Billboard 200 nella sua dodicesima settimana di presenza in classifica.

KPop Demon Hunters, dodici settimane per la vetta

In questo lasso di tempo il disco aveva accumulato ben sette settimane non consecutive al n.2 — la più lunga permanenza in “zona argento” per un album dai tempi di Simple Dreams di Linda Ronstadt (1977) – confermando anche la prima posizione registrata la settimana scorsa nel Regno Unito. Si tratta anche della prima colonna sonora a tornare al vertice della classifica americana dopo tre anni e mezzo, dai nove turni al comando di Encanto tra gennaio e marzo 2022.

KPop Demon Hunters, i dati

Secondo i dati di vendita KPop Demon Hunters totalizza 128mila unità equivalenti (+7%), il risultato settimanale migliore finora grazie anche alla pubblicazione di una edizione deluxe reissue in digitale/streaming con 23 tracce aggiuntive (versioni sing‑along, strumentali e a cappella), abbinata all’uscita retail del CD standard (12 tracce) in cinque varianti, ciascuna con poster e photocard. Già ufficializzata anche la pubblicazione di un vinile con uscita prevista per il 17 ottobre.

Sul fronte singoli, il progetto ha già generato quattro brani in top 10 della Hot 100 (un primato per una colonna sonora), incluso il n.1 “Golden” di HUNTR/X, gruppo fittizio dietro il quale si celano le voci cantate delle protagoniste del cartoon Rumi, Mira e Zoey.

L’effetto Netflix e il ritorno in sala

Il film ha debuttato il 20 giugno in una versione limitata ed esclusiva per i cinema – appena tre sale negli USA – in contemporanea su Netflix insieme alla colonna sonora, per poi tornare al cinema il 23–24 agosto. La stessa edizione è approdata su Netflix il 25 agosto. Nella settimana di distribuzione il titolo è stato n.2 nella Top 10 Movies USA di Netflix (anche qui 12 settimane in classifica, quattro delle quali al n.1) e viene indicato come il film originale Netflix più popolare di sempre, fattore che ha alimentato stream e interesse per l’album.

La top 10 della Billboard 200

Alle spalle di KPop Demon Hunter si difende bene Sabrina Carpenter che tuttavia perde un gran numero di quote con Men’s Best Friend. Benissimo Justin Bieber con l’appena annunciato Swag II quarto alle spalle della superstar del Country Morgan Wallen.