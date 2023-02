Prodotto da Ultimo e Federico Nardelli, Tu è un brano di Ultimo tratto da “Alba“, il disco di inediti inciso da Ultimo e rilasciato il 17 febbraio 2023, una settimana circa dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con l’omonimo brano che dà il titolo all’album. A seguire potete ascoltare la traccia, leggere testo e significato.

Tu è una dedica d’amore verso una persona che riesce a capire il cantante, prima di tutti quanti. Quando vuole essere assente, lei non sa essere invadente. Si sente instabile, a volte felice, a volte sofferente. E si racconta nella sua abilità di cantautore, sottolineando la sua particolare sensibilità (“È il prezzo da pagare per scrivere le canzoni, Sеntire tutto il doppio stella che illumina i cuori”). E ammette di voler essere compreso dalla gente per il suo essere, non per il suo ruolo di artista (“Vorrei sentire a volte che tra la gente esisto, Per quello che io sono e non per quello che ho scritto”). Un dualismo che lui stesso conosce (“A volte Ultimo, altre volte quel ragazzo incerto, Crolleremo insieme verso chissà che universo”).

Tu mi capisci sempre se voglio essere assente

Ti dico: “Lascia perde”, te eviti de esse invadente

Lo sai sono complesso, ho crisi d’ansia spesso

Mi sento vuoto e pieno dentro allo stesso tempo

Che non riesco ad avere una stabilità dentro

A volte son felice, a volte mi lacero dentro

È il prezzo da pagare per scrivere le canzoni

Sеntire tutto il doppio stella che illumina i cuori

Io scrivo lе canzoni, tu giri per la casa

Io vivo di emozioni, è questo che mi frega

Vorrei sentire a volte che tra la gente esisto

Per quello che io sono e non per quello che ho scritto

Ti andrebbe di guardarci dentro, se vuoi, questa sera?

Avere un ruolo da indossare non sai quanto pesa

Semplicemente voglio essere come mi sento

A volte Ultimo, altre volte quel ragazzo incerto

Crolleremo insieme verso chissà che universo

Tu, tu mi hai salvato da me (Eh)

E mi hai portato più su (Uh)

Di quel che posso vedere (Eh)

Ripeto ancora che tu (Uh)

Tu mi hai salvato da me (Eh)

E mi hai portato più su (Uh)

Di quel che posso vedere (Eh)

Se riesco torno presto, ho degli impegni fuori

Lo so, te l’ho promesso, navigo dentro gli errori

Non sono stato bravo ad esser di parola

La musica mi ha tolto e dato e mi ha detto: “Ora vola”

Vuoi aspettarmi questa sera, signorina?

Le porto un sogno e un film da Oscar prima fila

Domani all’alba partiremo che è mattina

Se curi un sogno la tua anima si inchina

Vuole aspettarmi questa sera, signorina?

Se curi un sogno la tua anima si inchina

Tu, tu mi hai salvato da me (Eh)

E mi hai portato più su (Uh)

Di quel che posso vedere (Eh)

Ripeto ancora che tu (Uh)

Tu mi hai salvato da me (Eh)

E mi hai portato più su (Uh)

Di quel che posso vedere (Eh)

Di quel che posso vedere (Eh)

Di quel che posso vedere (Eh)

Vedere (Seh)