Tredici Pietro, tutto sul figlio di Gianni Morandi

Giovane artista, decisamente talentuoso, Tredici Pietro ha respirato musica sin da bambino. Terzo figlio di Gianni Morandi non sempre ha vissuto l’essere figlio d’arte in modo positivo, anzi in alcune circostanze è stato un peso. Inoltre da quando ha intrapreso la carriera musicale il confronto con il genitore è sempre all’ordine del giorno, ma oggi vive la cosa in modo molto più distaccato. E’ concentrato sulla sua musica e sui vari progetti in ballo.

Nonostante la giovane età già vanta collaborazioni importanti come quella con Madame e con Mecna, Nayt e Giaime. Classe 1997 Pietro si è avvicinato alla musica quando era a liceo, in quel periodo ha conosciuto alcuni produttori importanti che hanno sostenuto le sue idee. Da quel momento la sua ascesa è stata graduale, il 26enne non ha voluto affrettare le cose e farsi travolgere da qualcosa che poteva rivelarsi una bolla di sapone. Ha frequentato studi di registrazione e seguito diversi artisti.

Come il padre è tendenzialmente sempre allegro e ama stare in compagnia. Inoltre ha un bellissimo rapporto con la madre Anna che ha sempre sostenuto le sue scelte e con i fratellastri Marco e Marianna anche se sono sono molto più grandi di lui. In passato ha vissuto un momento difficile che oggi racconta con serenità, ma è consapevole che avrebbe potuto prendere una direzione diversa e compromettere così il suo futuro artistico. Il figlio di Gianni Morandi ha raccontato di aver scelto questo nome perché ricorda i tredici amici più cari che ha da quando è piccolo.

Tredici Pietro: primi singoli e album

Solito posto, soliti guai e Lovesick, sono i primi album Tredici Pietro. Inoltre aveva in programma di duettare con il padre al Festival di Sanremo, ma poi il progetto è saltato. Del resto Pietro ha sempre preso le distanze dalla musica del genitore, lui è più vicino al rap e al trap. I suoi primi singoli sono usciti nel 2018, poi nel 2019 esce Assurdo, il suo primo extended play, in cui duetta con Madame. Il brano ha un successo non indifferente e questo gli fa ottenere l’attenzione di diversi addetti ai lavori.

Il 26enne ama il suo lavoro, ma riconosce che non sempre è facile emergere: “Certo che ci sono anche aspetti negativi: è più facile farsi vedere, ma è più difficile farsi piacere. Io non ho osato mettere il volto finché non mi sentivo perlomeno di rispettare lo standard del rap e del rapper. Se cerchi solo attenzione, il rischio è che ti torni indietro come un boomerang”.

“Ho abusato di psicofarmaci”: le dichiarazioni inattese di Tredici Pietro

In una recente intervista Tredici Pietro ha parlato per la prima volta del periodo buio che ha vissuto quando si è trasferito a Milano: “Mi ero trasferito da Bologna a Milano. Non solo per lavoro, ma anche per vivere insieme alla mia ex ragazza. È andato tutto male, però. La relazione è finita. E a Milano mi sono perso.“

Il rapper ha confessato di non aver mai fatto uso di droghe, ma solo di aver abusato di psicofarmaci: “Non la cocaina, che in realtà non mi ha mai attratto E neppure le droghe in generale, ho abusato di medicinali e psicofarmaci…“ Poi nel 2023, dopo aver avuto un problema di salute per cui è stato ricoverato, è andato in analisi. Pietro ha anche sottolineato di non aver mai detto nulla di quanto gli è accaduto ai suoi genitori: “Ho preferito non lasciare a loro questa responsabilità”.