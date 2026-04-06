“Tredici Pietro innamorato”, chi è la famosa influencer che gli avrebbe fatto perdere la testa

Non è solo una questione di DNA. Se Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, ha ereditato dal padre Gianni il sorriso magnetico e la capacità di bucare lo schermo, come abbiamo visto nell’ultimo, iconico duetto sanremese, oggi il giovane rapper bolognese sta conquistando le vette delle cronache rosa per motivi decisamente più sentimentali.

Dopo mesi di rumors, avvistamenti sospetti e il “radar” dei fan puntato al massimo, sembra che il mistero sia stato svelato: il cuore di Pietro ha ricominciato a correre, e la colpevole avrebbe un nome e un cognome già noti al popolo dei social.

Il cantante, che in passato non ha mai nascosto le ferite lasciate da relazioni lunghe e addii dolorosi, pare finalmente pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita privata. E lo fa in pieno stile Gen Z, tra indizi digitali e apparizioni fugaci che hanno scatenato un vero e proprio “terremoto” su Instagram e TikTok.

Social e realtà: gli indizi che incastrano Pietro e Dolma Lisa

La scintilla che ha appiccato il fuoco del gossip è scoccata nel più classico dei modi moderni: il “match” delle storie Instagram. È bastato un porticato illuminato e un giardino comune apparso quasi contemporaneamente sui rispettivi profili per far saltare sulla sedia i follower.

Lei è Dolma Lisa, modella italo-americana di 21 anni e volto già familiare per chi segue le dinamiche dei creator.

Ma se le foto social potevano sembrare una coincidenza, l’avvistamento in un locale milanese ha spazzato via ogni dubbio. Tra i due la complicità è evidente, tanto da scatenare l’ironia (e un pizzico di sana invidia) delle fan, che hanno subito incoronato Dolma come “colei che sta vivendo il sogno di mezza Italia: diventare la nuora nazionale”.

Dopo la rottura definitiva con la storica ex Giulia e un periodo complicato fatto di analisi e ricerca di sé nella frenetica Milano, Tredici Pietro sembra aver ritrovato la serenità. Se si tratti di un semplice flirt estivo o dell’inizio di una storia destinata a durare sotto lo sguardo benevolo di papà Gianni, sarà solo il tempo a dirlo. Per ora, i fan si godono il debutto di questa nuova, bellissima coppia della scena urban italiana.