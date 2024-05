Lutto per i Tran, il celebre gruppo nato a San Francisco. In queste ore è stata resa nota la notizia della morte di Charlie Colin, lo storico bassista e uno dei fondatori della band. Secondo quanto emerso nelle ultime indiscrezioni, l’uomo si era trasferito, recentemente, in Belgio per insegnare musica ed era a casa di alcuni amici a Bruxelles quando è avvenuta la trageda. In base alle indiscrezioni, il musicista sarebbe caduto sotto la doccia ma nessuno se ne è accorto finché gli amici, partiti per un viaggio, non sono arrivati a casa cinque giorni dopo e hanno trovato il suo corpo.

Il bassista fu invitato a formare i Train a San Francisco negli anni ’90 da un vecchio amico, Rob Hotchkiss, e dal cantante Pat Monahan. Ha poi lasciato il gruppo nel 2003. Fu Monahan a raccontare che era legato ad una questione di abuso di sostanza.

“Charlie è un bassista incredibile, ma soffriva moltissimo, e il modo in cui lo stava affrontando era molto doloroso per tutti gli altri intorno a lui”

Queste le parole del cantante Monahan, aggiungendo che aveva dato un vero e proprio ultimatum alla band. Se ne sarebbe andato lui se non lo avesse fatto Charlie Colin.

“Non erano contenti della scelta. Erano molto chiari nel dire che li avevo messi in una posizione molto difficile”

Dopo aver lasciato i Train, l’uomo ha continuato a formare altre band e si dilettava nell’arte, insegnava musica, lavorava come direttore musicale per un festival cinematografico e si esibiva ancora da solo in giro per il Belgio dove si era trasferito.

Ecco il tributo della band dopo la notizia emersa della scomparsa di Charlie Colin:

“Quando ho incontrato Charlie Colin mi sono innamorato di lui. Era IL ragazzo più dolce e che bel ragazzo. Creiamo una band che sia l’unica cosa ragionevole da fare. Il suo basso unico e un bellissimo lavoro con la chitarra hanno aiutato la gente a notarci a San Francisco e oltre. Avrò sempre un posto al riparo per lui nel mio cuore. Ho sempre cercato di avvicinarlo, ma lui aveva una visione tutta sua. Sei una leggenda, Charlie. Vai a incantare gli angeli.”