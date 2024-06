Dopo il trionfo dei 14 show sold out nei palazzetti di Firenze e Roma lo scorso marzo, prendono il via stasera, 14 giugno 2024, con l’acclamatissimo ritorno live di Renato Zero a Bari gli appuntamenti estivi di Autoritratto – I concerti evento (prodotto da Tattica). Per il cantautore una doppia data all’Arena della Vittoria venerdì 14 (sold out) e domenica 16 giugno. Nelle settimane a seguire si terranno i concerti-evento di giugno e luglio, nell’avvincente viaggio per l’Italia di Zero che proseguirà con la leg autunnale nei palasport fino a novembre 2024.

“Il Sud mi ha sempre regalato la gioia di un pubblico schietto e partecipe, ecco quindi che ritorno con la voglia di emozionarmi ed emozionare. Affacciarmi sulla scena è ogni volta come un nuovo battesimo, fra l’esigenza di dimostrare a me stesso che sono cresciuto e quella di consegnare al pubblico sempre qualcosa di mio che sia sorprendente, si spera, e all’altezza di fare i conti con la realtà di oggi. Per questi concerti-evento ho optato per l’essenziale, non perché voglia offrire meno al pubblico, ma perché ragionevolmente la sintesi fa parte del processo di maturazione di un uomo e di un artista, e credo sia arrivato il momento -anche i tempi lo suggeriscono- di dare un’occhiata alle cose importanti e profonde, a messaggi che siano veramente incisivi”

A seguire tutte le informazioni e anticipazioni sulla scaletta delle canzoni, orario e biglietti.

La scaletta di Renato Zero in concerto a Bari, 14 giugno 2024

AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO, completa immersione nel rivoluzionario e caleidoscopico universo zeriano, è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato l’ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.

Ancora non è stata resa nota la scaletta ufficiale dei concerti estivi ma potrebbe essere molto simile a quella invernale che vi riproponiamo qui sotto, a seguire.

Il ritorno

Come mi vorresti

Cercami

Salvami

Eccoci qui

I nuovi santi

Così tenace

La ferita

Figli della guerra

Ufficio reclami

Ed io ti seguirò

Sciopero

Figaro

Il grande mare

La pace sia con te

Vive chi vive

Fa che sia l’amore

Sosia

Ho dato

Non ti cambierei

Nessuno tocchi l’amore

Cuori liberi

Quel bellissimo niente

Madame / Mi vendo / Resisti / Triangolo / Baratto / Galeotto fu il canotto / Morire qui (coro)

Il mercante di stelle

Vita

Il cielo

I migliori anni della nostra vita

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Renato Zero a Bari, 14 giugno 2024

Il concerto di Renato Zero a Bari, all’Arena della Vittoria, è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data.