Tragedia sfiorata al concerto di Raphael Gualazzi: crolla struttura del palco ad Agnone Cilento | VIDEO

Momenti di panico durante l’esibizione di Raphael Gualazzi ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice in provincia di Salerno, quando una pesante struttura in ferro a sostegno dell’impianto luci ha ceduto improvvisamente, rischiando di precipitare sul palco e di colpire l’artista. Per fortuna, il cantautore ha avuto la prontezza di scattare via dal pianoforte e allontanarsi appena in tempo, evitando così conseguenze drammatiche.

Panico al concerto di Raphael Gualazzi

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, il crollo potrebbe essere stato causato da un problema di montaggio della struttura ma anche dal forte vento che ha soffiato sulla località campana per l’intera giornata di ieri.

Saranno le indagini tecniche già predisposte a stabilire con precisione la dinamica, ma resta la certezza che la prontezza dei musicisti e dei tecnici ha evitato un possibile disastro. Dopo l’incidente, l’area del palco è stata subito evacuata e messa in sicurezza, e lo spettacolo è stato purtroppo interrotto per motivi precauzionali.

Il video davvero impressionante del crollo del traliccio luci sul palco

Raphael Gualazzi almeno potrà scrivere in curriculum di aver davvero buttato giù il palco pic.twitter.com/VkuhUal8VF — FD (@efdiegi_) August 31, 2025

Paura tra il pubblico

Il cedimento è avvenuto davanti a centinaia di spettatori, radunati nella piazza del lungomare di via Marina Nuova di Agnone. Diversi video girati dai presenti, diffusi sui social e ripresi anche da alcuni giornalisti che li hanno postati su siti di informazione locale, mostrano proprio gli attimi del crollo. Quello in cui Gualazzi si alza di scatto con la struttura che cede alle sue spalle. Le urla del pubblico hanno scandito quei secondi concitati, ma fortunatamente non si sono registrati feriti né tra gli spettatori, né tra i membri della band.

Immagini davvero impressionanti, Gualazzi è stato letteralmente sfiorato dalla struttura: questione di centimetri…

Raphael Gualazzi per prima cosa si è girato verso i componenti della sua band, poi verso il pubblico: ma è stato subito tranquillizzato, nessuno era rimasto tranquillo, ed è stato accompagnato fuori dal palco verso il backstage.

I precedenti e la questione sicurezza

L’episodio riporta alla memoria altre tragedie sfiorate o purtroppo consumate nella storia della musica dal vivo. In Italia e all’estero, crolli di palchi e impianti hanno segnato gli ultimi decenni, spesso dovuti a errori di progettazione o condizioni meteo avverse. Dal crollo sul palco di Jovanotti avvenuto a Trieste durante il suo tour del 2011, costato la vita a un operaio, fino a incidenti in festival internazionali come l’Indiana State Fair del 2011, la questione della sicurezza negli eventi live resta centrale e troppo spesso sottovalutata.

A Monza, durante la pesantissima alluvione che nel 1999 costrinse gli organizzatori a sospendere tutti gli show del sabato, incluso quello che doveva essere l’ultimo concerto dei Litfiba che avevano già annunciato la divisione tra Ghigo Renzulli e Pelù, il palco sprofondò di alcuni centimetri. Concerti sospesi e pubblico invitato a sfollare. Tutto venne incredibilmente recuperato il giorno dopo, non solo i Litfiba ma anche lo show degli attesissimi Aerosmith.

Raphael Gualazzi dopo l’incidente

Lo staff dell’artista urbinate, 43 anni, ha ringraziato i fan per il sostegno e la pazienza sottolineando l’importanza della sicurezza di tutti, addetti ai lavori e pubblico, come valore imprescindibile di qualsiasi esibizione. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti sui controlli tecnici e sulle eventuali responsabilità organizzative.