“Tra loro non è mai finita”: Cesare Cremonini e le nuove foto con la compagna (non è Giorgia Cardinaletti)

Cesare Cremonini è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, tanto che negli anni non ci sono mai state vere certezze sulle sue storie d’amore. Ad esempio, anche la sua relazione con la giornalista Giorgia Cardinaletti non è mai stata confermata dai diretti interessati, anche se entrambi sono usciti allo scoperto con delle foto pubblicate sui vari giornali di gossip. Le indiscrezioni hanno anche parlato di una loro recente rottura. A fine marzo, lo stesso cantante ha raccontato la sua idea di amore e tanti hanno quindi creduto che lui fosse single. Qualche settimana fa, Chi Magazine ha invece lanciato un nuovo rumours, cioè quello di un possibile riavvicinamento tra lui e la Cardinaletti.

Il settimanale non ha in realtà mai parlato di un ritorno di fiamma, piuttosto di un’evoluzione del loro rapporto, che sarebbe diventato ora più sereno e più maturo. Pare però che i due siano ancora separati e, anzi, che Cesare Cremonini abbia iniziato a frequentare un’altra donna. La fiammella tra i due sarebbe nata lo scorso gennaio e la loro relazione avrebbe già delle basi abbastanza importanti. Le voci dicono anche che lei abbia deciso di seguirlo durante tutte le date del suo tour negli stadi, in modo da stargli vicino in un momento così significativo della sua carriera.

Chi è la nuova presunta fidanzata di Cremonini

La donna che avrebbe fatto – di nuovo – battere il cuore al cantante si chiama Caterina Licini e non è affatto nuova nel mondo dello spettacolo. In passato ha partecipato all’undicesima edizione di Amici, e per il talent ha lavorato anche come ballerina professionista. Ad un certo punto ha però deciso di cambiare del tutto rotta e di seguire la sua più grande passione, cioè quella per le moto. Caterina è infatti ora una motociclista specializzata nelle gare di enduro e ha partecipato anche al videoclip del singolo Ora che non ho più te di Cesare Cremonini.

Una canzone – questa – che ha ottenuto un grande successo nel panorama discografico e che l’artista interpreterà anche nel corso della sua tournée, com’è stato specificato dalla scaletta pubblicata in questi giorni dopo la prima tappa tenutasi a Lignano Sabbiadoro. Lei è infatti la ragazza che, nel filmato, guida la moto. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, anche perché entrambi sono sempre stati molto riservati sulla propria vita personale e non hanno mai rivelato molti dettagli su di sé.