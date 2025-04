Topo Gigio all’Eurovision 2025? Portavoce dell’Italia

Topo Gigio rappresenta un vero simbolo della tv italiana e, con anni di storia alle sue spalle, continua oggi a catturare l’attenzione di grandi e piccini. Un esempio lo si ha avuto quando ha partecipato quest’anno al Festival di Sanremo, durante il quale ha affiancato Lucio Corsi nell’interpretazione del brano Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, nella serata delle cover. Anche lì il “topo” più amato d’Italia ha conquistato gli italiani, tanto che in molti hanno richiesto a gran voce la sua presenza sul palco dell’Eurovision Song Contest, a cui parteciperà – in rappresentanza dell’Italia – proprio Lucio Corsi, secondo classificato di Sanremo e che arriverà sul palco della manifestazione canora al posto del vincitore Olly, che ha invece preferito non prendervi parte.

Quale sarà quindi il futuro di Topo Gigio su scala europea? La notizia è arrivata non molto tempo fa e ha già catturato l’attenzione di molti.

All’Eurovision arriva Topo Gigio

Con grande sorpresa, è stato fatto un annuncio inaspettato che riguarda proprio Topo Gigio e il suo futuro. Pare che il mitico “pupazzo” – che ha alle spalle una storia lunga decenni e che rappresenta un po’ l’infanzia di tutti – sarà presente all’Eurovision Song Contest durante la finalissima, quando si esibirà Lucio Corsi in rappresentanza dell’Italia con il brano Volevo essere un duro. Non sarà però l’unico italiano a varcare quel palcoscenico, dato che da San Marino arriverà Gabry Ponte, con la canzone Tutta l’Italia, la sigla di Sanremo 2025 che ha fatto ballare tutta la nazione in quei giorni. Dopo il grande successo avuto durante la kermesse musicale, Topo Gigio potrebbe quindi debuttare all’Eurovision in qualità di speaker, ruolo che lo scorso anno era capitato a Mario Acampa.

Il 17 maggio, il roditore più famoso d’Italia potrebbe quindi sbarcare a Basilea per rappresentare il Bel Paese. Alcuni avrebbero in realtà proposto di averlo sul palco a duettare proprio con Lucio Corsi, ma alla fine si è rivelata una scelta ardita. C’è quindi stata l’idea – da parte del gruppo italiano – di portarlo all’Eurovision in una veste “ufficiale“. Un momento unico – per tutta l’Italia – quello che vivrà il famoso Topo Gigio, che per anni ha rappresentato un elemento fondamentale per il mondo della televisione italiana.

Eurovision all’insegna dell’Italia: tutti i nomi presenti in gara

Oltre a Lucio Corsi – che arriverà sul palco di Basilea per gareggiare ufficialmente – e Topo Gigio, ci saranno anche molti altri italiani sul famoso palcoscenico europeo. Ci saranno infatti Gabry Ponte con il brano Tutta l’Italia in rappresentanza di San Marino, gli albanesi Kole Laca, ex tastierista del Teatro degli Orrori, e Beatriçe Gjergji, che vive da trent’anni in Italia, e Miriana Conte, in gara per Malta, che ha origini italiane.