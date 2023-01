Andrà in onda stasera, in prima serata, su Italia 1, il cult “Top Gun”, film del 1986 e interpretato da Tom Cruise e Kelly McGillis. La pellicola ha avuto un seguito, Top Gun: Maverick, diventato -a sorpresa- uno dei film di maggior successi degli ultimi anni, con incassi record in America e in tutto il mondo. Per il secondo capitolo della saga, Lady Gaga ha inciso la ballad “Hold my hand”, candidata al Premio Oscar come Miglior Canzone Originale. Ma anche il film originale degli anni Ottanta, vanta una colonna sonora tra le più vendute e celebri della storia del cinema.

L’album ha raggiunto il numero uno nelle classifiche statunitensi per ben cinque settimane non consecutive nell’estate e nell’autunno del 1986. È stata la colonna sonora più venduta del 1986 e una delle più vendute di tutti i tempi. IL brano portante è “Take My Breath Away” di Berlin, pezzo che ha vinto sia l’Oscar per la migliore canzone originale che il Golden Globe per la migliore canzone originale. Secondo Allmusic, l’album “rimane un artefatto per eccellenza della metà degli anni ’80” e i successi dell’album “definiscono ancora il suono ampolloso e melodrammatico che dominava le classifiche pop dell’epoca”. Nel 1999, l’album è stato ristampato come “Special Expanded Edition” con brani aggiuntivi, e nel 2006 è stato ristampato di nuovo come Music From e Inspired by Top Gun: Deluxe Edition, contenente brani aggiuntivi non presenti nel film.

Qui sotto la tracklist completa di Top Gun, con i brani presenti nella colonna sonora originale, che potete ascoltare a seguire, in streaming:

Lato 1

1. “Danger Zone”

2. “Mighty Wings”

3. “Playing with the Boys”

4. “Lead Me On”

5. “Take My Breath Away”

Lato 2

1. “Hot Summer Nights”

2. “Heaven in Your Eyes”

3. “Through the Fire”

4. “Destination Unknown”

5. “Top Gun Anthem”