Addio alle scene di Tony Bennett. E’ ufficiale la decisione da parte del cantante di ritirarsi dai live e dai concerti. La star, 95 anni, si è esibita in due spettacoli sold-out con Lady Gaga al Radio City Music Hall di New York la scorsa settimana e questi due show hanno rappresentato la fine della sua carriera sul palco. E’ stato suo figlio e manager Danny Bennett a rivelare e confermare che ora il padre ha deciso di interrompere i suoi show.

A Variey, Danny Bennett ha dichiarato:

“ Non ci saranno altri concerti . Questa è stata una decisione difficile da prendere per noi, dato che è un artista capace. Questo è, tuttavia, l’ordine dei medici”

Come purtroppo noto, al leggendario artista è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer nel 2016 e sua moglie Susan ha implorato l’uomo di fare un passo indietro dall’esibirsi:

“La sua salute è la parte più importante di questo, e quando abbiamo sentito i medici – quando la moglie di Tony, Susan li ha sentiti – ha detto: ‘Assolutamente no.’ Farà altre cose, ma non gli spettacoli imminenti. Non è l’aspetto canoro ma, piuttosto, il viaggio. E’ così, si stanca. È stata presa la decisione che fare concerti ora è semplicemente troppo per lui. Non vogliamo che cada sul palco, per esempio, qualcosa di banale ma anche potenzialmente grave”.

A preoccuparli è soprattutto la condizione fisica, possibili problemi che possono sorgere.

“Non siamo preoccupati sul fatto che sia in grado o meno di cantare. Siamo preoccupati, da un punto di vista fisico… per la natura umana. Tony ha 95 anni. Ha una perdita di memoria a breve termine. Ciò, tuttavia, non significa che non abbia ancora tutto questo immagazzinato dentro di sé. Tony potrebbe non ricordare ogni parte di quello spettacolo. Ma, quando si è messo a lato del palco, la prima cosa che mi ha detto è stata: ‘Amo essere un cantante.'”