Si esibiranno stasera al Fabrique di Milano i Tokio Hotel con la tappa italiana del loro “Beyond The World Tour 2023”. Iniziato il 30 aprile scorso a Londra, la band sta girando l’Europa per portare la sua musica dal vivo. Per più di 15 anni hanno affascinato i fan con le loro canzoni, video e concerti internazionali. Sono più di una band, i Tokio Hotel sono un cosmo. Bill, Tom, Georg e Gustav hanno creato il proprio mondo con la loro arte, che va ben oltre i limiti della loro musica. Nel 2019 e nel 2020, il tour mondiale “Melancholic Paradise” è stato interrotto a causa del Covid. 43 concerti in Germania, Spagna, Russia, Stati Uniti, Sud America e America Latina sono stati cancellati.

E così, a maggio 2023 ecco il momento “Beyond The World“, con uno sguardo esclusivo dietro il proprio mondo in questo tour. Sono in programma un totale di 14 concerti in otto paesi, che porteranno i Tokio Hotel e i loro fan in giro per l’Europa nella primavera del 2023. Nella loro carriera vantano oltre 10 milioni di dischi venduti in 68 paesi e oltre 70 premi di platino e 120 d’oro, nonché 110 premi nazionali e internazionali, tra cui cinque European Music Awards, quattro MTV Latin Music Awards e l’MTV Japan Music Award. Qui sotto, a seguire, la scaletta del concerto di stasera, 10 maggio 2023 al Fabrique di Milano e le informazioni sui biglietti disponibili.

Tokio Hotel, la scaletta del concerto al Fabrique di Milano, 10 maggio 2023

White lies

Automatic

The Heart Get No Sleep

We Found Us

Girl Got a Gun

HIM

World Behind My Wall

Feel It All

When it rains, it pours

Just a moment

Schwarz

Run, Run, Run

Spring nicht

Easy

Love Who Loves You Back

What If

Chateau

Fahr mit mir (4×4) (Kraftklub cover)

Durch den Monsun

Runaway

Biglietti del concerto al Fabrique di Milano, 10 maggio 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Tokio Hotel al Fabrique di Milano. Il prezzo unico è di 40,25 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.