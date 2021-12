Tiziano Ferro tornerà in tour negli Stadi nel 2023. Il cantante aveva annunciato la decisione -legata all’emergenza Covid-19- di spostare il tour negli Stadi previsto nel 2020 e 2021, direttamente al 2023.

Ecco le parole condivide dal cantautore, nello scorso aprile:

Ciao a tutti come promesso sono qui con aggiornamenti sul nostro tour. Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e, ahimè, il tour verrà cancellato. Il tour che doveva avere luogo negli stadi italiani quest’estate sarà cancellato. Per chi ha acquistato i biglietti, le opzioni sono due: ovviamente il rimborso tramite i punti vendita che avete scelto oppure potete trattenere i biglietti e tornare a utilizzarlo per il mio prossimo tour che sarà nell’estate 2023. Ovviamente avremmo sperato di meglio, ovviamente avrei voluto festeggiare con voi i miei 20 anni di carriera. Il mondo va dove va e dobbiamo rispettarlo. Detto questo ci tengo a dire che d’ora in poi i miei sforzi andranno tutti a Scena Unita e per i lavoratori della musica che, per il secondo anno di vita, saranno senza lavoro. Per quanto ci riguarda vi ringrazio per la pazienza e vi voglio veramente bene, grazie.