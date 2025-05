Tiziano Ferro e l’addio al suo ex marito: perché è finita

Tiziano Ferro e Victor Allen sono stati sposati per 4 anni, sono diventati anche genitori: tutto sembrava andare per il meglio, ma poi hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Una separazione inaspettata che ha sorpreso i fan del cantante, certi che l’amore fra i due fosse consolidato. Da qualche anno Ferro vive tra l’Italia, dove risiede la sua famiglia di origine, e gli Stati Uniti. Qui ha posto le basi dell’unione con Allen con cui ha avuto due bambini, Andreas e Margherita, nati con la maternità surrogata nel 2022.

Nonostante la gioia di diventare genitori, i due nel 2023 hanno deciso di porre fine al loro rapporto. Una scelta sofferta che il cantante di Latina ha voluto condividere sul suo account social, dove ha rivelato con un lungo post, l’impossibilità di portare avanti una relazione che non aveva più ragione di esistere. Nella dichiarazioni social Ferro ha ribadito che tutte le sue attenzione erano rivolte ai figli, loro erano il suo fulcro e interesse primario ed è per loro che per un lungo periodo non ha potuto lasciare gli Stati Uniti.

Nel post di denuncia il cantante non ha rivelato i motivi della rottura e molti si sono chiesti cosa fosse successo. Ferro ha poi scelto di mantenere un basso profilo, si è allontanato momentaneamente anche dalla musica e si è concentrato sulla sua vita privata. Dopo la fine dell’ultimo tour ha evitato di apparire e di finire al centro del gossip e ha prestato tutte le sue attenzioni ai due bambini. Ma perché i due si sono lasciati? Quali sono i motivi che hanno portato la coppia a dirsi addio?

Tiziano Ferro e Victor Allen un amore speciale: perché è finito?

Artista tra i più apprezzati del panorama musicale italiano degli ultimi anni, Tiziano Ferro ha conquistato il successo nei primi anni 2000. Ha debuttato con pezzi ritmati per poi approdare alla musica leggera. Ha ottenuto premi e riconoscimenti e ha sempre riempito gli stadi: i suoi concerti vanno sold out in pochi minuti. Inoltre gode della stima di diversi artisti che hanno con lui rapporto speciale di amicizia: tra questi Laura Pausini che ha più volte duettato con lui.

Il cantante si è trasferito negli Stati Uniti dopo aver fatto coming out, qui ha conosciuto Allen, che ha 15 anni più di lui, ed è scoppiato l’amore. Allen è lontano dal mondo dello spettacolo: è consulente della Warner Bros e proprietario dell’agenzia di marketing Levine and Partners. Il legame che univa Allen e Ferro era davvero speciale e i tanti amici che li hanno visti insieme hanno pensato che fra loro non poteva non essere per sempre. Poi è arrivata la rottura.

Tiziano Ferro, i rumors sui motivi dell’addio a Allen

Alcuni amici della coppia hanno supposto i reali motivi della rottura: dichiarazioni raccolte da Vanity Fair. A quanto pare tra i due erano presenti differenze culturali e di visione dei rapporti, aspetti che dopo l’arrivo dei bambini sono diventati sempre più predominanti e hanno creato un profondo distacco e allontanamento tra loro.

Inizialmente Ferro si è mostrato provato e non ha nascosto che la situazione lo ha fatto soffrire particolarmente. Ora ha trovato una sua stabilità, soprattutto come genitore. In molti aspettano un suo prossimo ritorno in Italia, e un suo nuovo disco, ma per ora l’artista non ha fatto nessun annuncio ufficiale.