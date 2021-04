Tiziano Ferro ha annunciato che il tour previsto dal 6 giugno al 18 luglio 2021 sarà cancellato. Nei giorni scorsi, il cantante aveva assicurato i suoi fan con una risposta a breve termine sulla possibilità di confermare o annullare le date previste nei prossimi mesi. E il TZN tour 2021 non ci sarà. Nessun rinvio al prossimo anno, bensì una vera e proprio cancellazione per il festeggiamento dei 20 anni di carriera dell’artista.

Come spiegato da Ferro, infatti, i prossimi concerti si terranno nel 2023. Probabilmente, nessun rinvio al prossimo anno per una questione anche logistica, legata a un progetto in essere che avrà, di conseguenza, un vero e proprio tour, diverso rispetto a quello pensato per il ventennale di carriera dell’artista di Latina.

Nel video, che potete vedere qui sotto, pubblicato via Instagram, anche le informazioni per chi aveva già acquistato i biglietti.

Ciao a tutti come promesso sono qui con aggiornamenti sul nostro tour. Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e, ahimè, il tour verrà cancellato. Il tour che doveva avere luogo negli stadi italiani quest’estate sarà cancellato. Per chi ha acquistato i biglietti, le opzioni sono due: ovviamente il rimborso tramite i punti vendita che avete scelto oppure potete trattenere i biglietti e tornare a utilizzarlo per il mio prossimo tour che sarà nell’estate 2023. Ovviamente avremmo sperato di meglio, ovviamente avrei voluto festeggiare con voi i miei 20 anni di carriera. Il mondo va dove va e dobbiamo rispettarlo. Detto questo ci tengo a dire che d’ora in poi i miei sforzi andranno tutti a Scena Unita e per i lavoratori della musica che, per il secondo anno di vita, saranno senza lavoro. Per quanto ci riguarda vi ringrazio per la pazienza e vi voglio veramente bene, grazie.

Appuntamento, quindi, al 2023, per il nuovo tour di Tiziano Ferro e, nel mentre, il probabile nuovo disco.