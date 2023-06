A 6 anni di distanza dall’ultimo tour, Tiziano Ferro è tornato nei principali stadi italiani e ad attendere il ritorno live del cantautore di Latina ci saranno oltre 500 mila persone. Dopo la data zero al Teghil di Lignano Sabbiadoro e la prima data di Torino, domenica 11 giugno, il cantautore si esibirà a Milano, allo Stadio San Siro, giovedì 15 giugno 2023. Queste le sue parole:

“Questo tsunami che è arrivato nella mia vita (le canzoni, le persone) mi hanno cambiato, ma voglio pensare che mi abbiano cambiato in meglio. Tornare sul palco, cantare delle canzoni che ho scritto anche a 16-17 anni e vedere che prendono forma, diventano qualcosa di sempre nuovo anche nel 2023, penso sia la magia vera della musica”.

Insieme ai suoi più grandi successi, nel corso dello show non mancano momenti significativi che uniscono alle note numerosi e colorati video proiettati su un muro di schermi led di oltre 800 mq e sul pavimento di oltre 350mq che compongono l’imponente palco a forma di foglio di carta sagomato. La scena, arricchita da 500 luci fixture, è animata da contributi grafici creati ad hoc da giovani artisti digitali scovati da un attento scouting social. La direzione creativa e il design del palco sono stati affidati a Claudio Santucci per Giò Forma mentre Romain Sabella ha curato per Clonwerk tutta la parte visuale.

A seguire tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti.

La scaletta del concerto di Tiziano Ferro allo Stadio San Siro, a Milano

Il concerto inizierà alle 20.45. A seguire la scaletta del concerto.

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

BIS

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

Tiziano Ferro, biglietti del concerto allo Stadio San Siro, a Milano

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Tiziano Ferro a San Siro. Si parte da 41,40 per il 6 settore numerato fino agli 80.50 del 1 Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.