Si è da poco concluso, con successo, il tour di Tiziano Ferro negli Stadi. Il cantante, al termine dei live, poco fa, via Instagram, ha voluto confessare ai fan di avere un nodulo ad una corda vocale. La notizia l’ha appresa poco prima della partenza dei suoi concerti. Ecco le parole del cantautore:

𝘼 𝙫𝙤𝙞.

Ora posso dirvi la verità.

Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale.

Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato.

Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa.

L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città.

E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito.

Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa.

Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo.

Perché c’eravate voi.

Quindi grazie.

Vi voglio bene.

Tiziano

Tiziano Ferro ha spiegato che dovrà subire un intervento e ci sarà un periodo necessario per il recupero completo. Ma nonostante questo, ha deciso di non rimandare il tour e di affrontare la sfida ogni giorni, sui palchi dove centinaia di migliaia di persone lo hanno applaudito e cantato con lui.

Tiziano Ferro, il successo del tour negli Stadi 2023

Con 570 mila spettatori, 14 stadi, tanti grandi ospiti e 33 canzoni in scaletta per raccontare gli oltre 20 anni di carriera si è chiuso a Padova il tour dell’anno, il tour TNZ 2023 che ha visto finalmente tornare sui palchi italiani Tiziano Ferro dopo 6 lunghi anni dal suo ultimo live.

Il lungo viaggio di Ferro all’insegna della musica è partito lo scorso 7 giugno con la data zero allo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro ed è poi proseguito in giro per l’Italia intera: dallo Stadio Olimpico di Torino ai tre appuntamenti al Meazza di Milano, e ancora il Franchi di Firenze, due date all’Olimpico di Roma, il Maradona di Napoli, il San Nicola di Bari, il San Filippo di Messina, lo Stadio Del Conero di Ancona, il Dall’Ara di Bologna e per ultimo lo Stadio Euganeo di Padova, dove il tour si chiuderà appunto questa sera, venerdì 14 luglio. I fan, che avevano avuto la possibilità di chiedere il rimborso dei biglietti acquistati prima della pandemia, hanno preferito tenerli nel cassetto e aspettare 3 anni il ritorno live di Tiziano Ferro.