Lo aveva promesso e lo ha mantenuto. Massimo Ranieri è stato ospite di Tiziano Ferro, nella data del concerto di mercoledì 28 giugno 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona. Durante l’ospitata del cantante di Latina nel programma “Tutti i sogni ancora in volo”, in onda su Rai 1, Ferro aveva ufficialmente invitato il collega a salire con lui sul palco di Napoli durante il suo tour. Data fissata e accordo stipulato in tv. E così, ecco l’arrivo di Massimo Ranieri insieme all’amico e collega. I due si erano già ritrovati sul palco del Festival di Sanremo nel 2020 quando duettarono nella meravigliosa “Perdere l’amore”. Un momento diventato storico nello scenario del Festival.

E il web non ha perso l’occasione per riprendere e fissare nella memoria altri attimi avvenuti durante il concerto del 28 giugno 2023. Ed eccoli insieme, duettare sotto le note di “Je’ so pazzo” di Pino Daniele, davanti al pubblico dello Stadio

Duetti attesi e vissuti con grande emozioni dai presenti che hanno ripreso e riportato le loro sensazioni:

É valsa assolutamente la pena aspettare 4 anni, vivere tutte le belle emozioni di questa sera, mi sento svuotata da tutte le belle emozioni e avendo il piacere di rivedere un vecchio amico e viverlo insieme un concerto così pazzesco.✨ Massimo Ranieri è il top✨ #tizianoferro pic.twitter.com/3PDAe8SpOV — UnaComeCento:Sabrina✨ (@sabrycoraggiosa) June 28, 2023

Non poteva mancare, ovviamente, “Perdere l’amore“, pezzo tra i più amati da sempre di Tiziano Ferro e finalmente cantato più volte insieme al suo beniamino artistico.

E sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona, poteva Tiziano Ferro non indossare anche la maglia del Napoli, Campione d’Italia da qualche settimana?

Tiziano Ferro, la scaletta del concerto negli Stadi

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti