Tiziano Ferro è in concerto stasera, 28 giugno 2023, allo Stadio Diego Armando Maradona, con una nuova tappa del suo tour estivo. La data di stasera è molto attesa, anche per l’annunciata presenza di Massimo Ranieri tra gli ospiti. Durante il suo concerto, il pubblico potrà ascoltare i più noti successi della sua carriera, insieme ai brani più recenti con “Destinazione mare” e “La vita splendida”, tratte dall’ultimo disco di inediti “Il mondo è nostro”. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti.

Tiziano Ferro, Napoli, 28 giugno 2023, la scaletta del concerto

Ecco, a seguire, la scaletta del concerto a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona, con l’ordine di esecuzione dei brani. Il live inizierà alle 21.

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

Tiziano Ferro, Napoli, 28 giugno 2023, ospite Massimo Ranieri

Massimo Ranieri sarà ospite del concerto di Tiziano Ferro a Napoli, mercoledì 28 giugno 2023. L’invito era avvenuto ufficialmente durante l’ospitata del cantante di Latina nel programma “Tutti i sogni ancora in volo” di Massimo Ranieri, su Rai 1. Proposta accettata con entusiasmo dal padrone di casa. E i due, dal vivo, allo Stadio Diego Armando Maradona, duetteranno insieme nel celebre brano “Perdere l’amore” (che si aggiunge alla classica scaletta che potete leggere qui sopra).

Tiziano Ferro, Napoli, 28 giugno 2023, biglietti

Il concerto di Tiziano Ferro a Napoli, in programma mercoledì 28 giugno, è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli, Parcheggio, come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli per il concerto di Ultimo, come riportato da TicketOne. Partiamo dai mezzi pubblici.

In metropolitana

Linea 6 – Fermata Mostra

In treno

Fermata Stazione di Napoli – Campi Flegrei, Linea 2 – Fermata Campi Flegrei, Ferrovia Cumana – Fermata Mostra

In autobus

Dalla Stazione Centrale:

Linea 152 ANM (in Piazza Garibaldi) in direzione Piazzale Tecchio

Dall’aeroporto di Capodichino:

Servizio Alibus dall’Aeroporto a Piazza Garibaldi (fermata Alibus) e poi Servizio metropolitano F.S. Linea 2 con fermata Campi Flegrei

dal Molo Beverello:

Linea 152 ANM, direzione Piazzale Tecchio

Linea SEPSA M1, direzione Pozzuoli che parte dalla Circumvesuviana

SEPSA Monte di Procida, direzione Pozzuoli che parte da Piazza Garibaldi

Da Piazza Vittoria:

Linee C18 ANM, C19 ANM, 129 ANM, direzione Piazzale Tecchio.

Per chi arriva in auto è più semplice: prendere la Tangenziale, uscita Fuorigrotta.

Cercando soluzioni per i parcheggi, troviamo alcune opzioni (a pagamento).

01. Parking H24 – Fuorigrotta È situato a cinque minuti dallo stadio, via Claudio 1, Napoli

Garage Manzoni – Posillipo Il primo è “Garage Manzoni – Posillipo” che si trova ad una ventina di minuti dallo stadio ed è video-sorvegliato, aperto 24 ore su 24 sia all’aperto che al coperto, Via Alessandro Manzoni, 120 A

Garage Napoli Epomeo Dista una trentina di minuti dallo stadio, aperto 24 ore su 24, c’è la possibilità di mettere la propria macchina al chiuso oppure all’aperto. Indirizzo: Via dell’Epomeo, 81