Flavio, fratello minore di Tiziano Ferro, condivide con lui tratti, passioni e un legame profondo che va oltre la musica.Nel mondo dello spettacolo, spesso la vita privata resta celata dietro le luci della ribalta. Nel caso di Tiziano Ferro, uno degli artisti italiani più amati e riservati, c’è però un legame familiare che nel tempo

Tiziano Ferro ha un fratello che è identico a lui: chi è Flavio

Flavio, fratello minore di Tiziano Ferro, condivide con lui tratti, passioni e un legame profondo che va oltre la musica.

Nel mondo dello spettacolo, spesso la vita privata resta celata dietro le luci della ribalta. Nel caso di Tiziano Ferro, uno degli artisti italiani più amati e riservati, c’è però un legame familiare che nel tempo ha conquistato curiosità e affetto: quello con suo fratello minore Flavio. A separarli ci sono 11 anni, ma a unirli è molto di più una somiglianza fisica sorprendente, una sensibilità comune e la stessa passione per la musica.

Flavio Ferro, classe 1991, è cresciuto all’ombra di un fratello già proiettato verso il successo, ma senza mai viverne il riflesso come peso. Al contrario, tra i due si è sviluppato un rapporto profondo, fatto di sostegno reciproco e stima. Tiziano ha più volte raccontato come l’arrivo di Flavio, quando lui era ancora un bambino, abbia rappresentato una svolta nella sua vita. “È stato come diventare genitore per la prima volta”, ha confidato in un’intervista, rivelando l’emozione di vedere crescere quel fratello tanto atteso.

Flavio Ferro, chi è il fratello di Tiziano

Come il fratello maggiore, anche Flavio ha trovato nella musica un punto di riferimento. Diplomato al Liceo Linguistico di Latina e laureato in International Management alla Luiss di Roma, ha scelto di seguire la sua passione per le percussioni, fondando nel 2009 la band The Tremble , molto conosciuta nell’ambiente musicale romano. È un batterista talentuoso, ma lontano dai riflettori che accompagnano il nome di Tiziano.

A differenza del cantante, infatti, Flavio ha sempre preferito mantenere un profilo discreto. Il suo account Instagram è privato, e le sue apparizioni pubbliche si contano sulle dita di una mano. Tuttavia, non manca mai nei momenti importanti della vita del fratello: dai concerti alle tappe fondamentali della sua carriera, fino ai momenti familiari più intimi.

Tiziano, da parte sua, ha voluto imprimere quel legame anche sulla pelle: il nome “Flavio” tatuato sul polso sinistro è una dedica che racconta più di molte parole. Un segno indelebile di un affetto che resiste nel tempo e nella distanza, anche oggi che il cantautore vive tra Italia e Stati Uniti.

La differenza d’età non ha mai rappresentato una barriera tra i due. “Da piccolo ero per lui quasi un secondo genitore, ora è lui quello più maturo”, ha scherzato Tiziano in un’intervista televisiva. Col passare degli anni, i ruoli si sono equilibrati, lasciando spazio a un rapporto adulto e paritario.

Flavio, oggi padre della piccola Gioia, è anche uno zio affettuoso per i figli di Tiziano, Margherita e Andres. La loro è una famiglia che ha attraversato cambiamenti e distanze, ma sempre con un filo invisibile che li tiene uniti: quello dell’amore sincero e quotidiano.