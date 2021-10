Tiziano Ferro ha condiviso, poche ore fa, via Instagram, un ricordo della sua infanzia. Insieme ad un suo scatto, orgoglioso e sorridente, si celano momenti che il cantautore ancora porta con sé. E solo chi ha un passato legati al bullismo, sa quanto certe cicatrici siano difficili da guarire e come certe parole rimangano nella mente per sempre, ad abbaiare, riportando indietro la mente ad episodi spiacevoli. Lo stesso Ferro, in un messaggio rivolto ai fan con un breve (ma criptico) spoiler finale su un progetto in arrivo, ha portato alla luce un giorno lontano nel suo passato ma sempre fresco nella memoria…

Di quel giorno ricordo:

a) Due mamme che – prima della gara di velocità – dissero ad alta voce indicandomi: “Guarda il ciccione poverello, con quelle gambe a “X”.

B) Lo sprint senza neanche esitare.

C) Le stesse mamme infastidite dal risultato finale e a voce alta perché le potessi sentire: “Hai capito il cicciotto cicciabomba?!?”.

D) Che sono arrivato primo.

A 41 anni: sempre con le gambe a X, col passo da disagiato, a festeggiare le medaglie mie e degli altri.

𝙇𝙐𝙉𝙀𝘿𝙄´𝙞𝙣𝙞𝙯𝙞𝙚𝙧𝙖´𝙪𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙖 𝙘𝙚𝙡𝙚𝙗𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚. 𝙄𝙣 𝙣𝙤𝙢𝙚 𝙙𝙞 𝙖𝙡𝙘𝙪𝙣𝙞 𝙙𝙚𝙞 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙞 𝙥𝙞𝙪´ 𝙗𝙚𝙞 𝙧𝙞𝙘𝙤𝙧𝙙𝙞

Ad aprile di quest’anno, Tiziano Ferro aveva annunciato il rinvio dei suoi concerti. Ma, a differenza dei suoi colleghi, nessun live nel 2022 bensì direttamente al 2023, come da lui stesso spiegato:

Ciao a tutti come promesso sono qui con aggiornamenti sul nostro tour. Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e, ahimè, il tour verrà cancellato. Il tour che doveva avere luogo negli stadi italiani quest’estate sarà cancellato. Per chi ha acquistato i biglietti, le opzioni sono due: ovviamente il rimborso tramite i punti vendita che avete scelto oppure potete trattenere i biglietti e tornare a utilizzarlo per il mio prossimo tour che sarà nell’estate 2023. Ovviamente avremmo sperato di meglio, ovviamente avrei voluto festeggiare con voi i miei 20 anni di carriera. Il mondo va dove va e dobbiamo rispettarlo. Detto questo ci tengo a dire che d’ora in poi i miei sforzi andranno tutti a Scena Unita e per i lavoratori della musica che, per il secondo anno di vita, saranno senza lavoro. Per quanto ci riguarda vi ringrazio per la pazienza e vi voglio veramente bene, grazie.