Stasera 18 dicembre, in prima serata su Rai 1, appuntamento per scoprire che Sanremo Sarà con i trenta Big del Festival e gli otto finalisti di Sanremo Giovani.

“Sarà Sanremo” decreterà i 4 cantanti delle Nuove Proposte e ospiterà i 30 artisti partecipanti al Festival che sveleranno il titolo del loro brano.

I titoli delle canzoni dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025

Ecco i titoli delle canzoni – che saranno annunciate nel corso della serata – dei 30 Big in gara:

Achille Lauro, Incoscienti giovani Gaia, Chiamo io Chiami tu Coma_Cose Francesco Gabbani, Viva la vita Willie Peyote Noemi Rkomi Modà Rose Villain Brunori SAS, L’albero delle noci Irama, Lentamente Clara, Febbre Massimo Ranieri Emis Killa, Demoni Sarah Toscano Fedez Simone Cristicchi, Quando sarai piccola Joan Thiele The Kolors Bresh Marcella Bella, Pelle diamante Tony Effe Elodie Olly, Balorda nostalgia Francesca Michielin Lucio Corsi Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento, La mia parola Serena Brancale, Anema e core Rocco Hunt Giorgia, La cura per me

(in aggiornamento)

Chi saranno i 4 cantanti della Nuove Proposte a Sanremo 2025?

Finalmente la sfida finale, dopo cinque puntate serratissime su Rai 2, fatte di duelli, successi ed eliminazioni. Il lungo percorso era iniziato a ottobre con la selezione, da parte della Commissione musicale, dei 46 artisti destinati alle audizioni dal vivo su 564 iscritti. E ora, solo sei di loro sono approdati all’ultimo capitolo.

Ancora sfide in programma per mercoledì 18 dicembre, dal Teatro del Casinò di Sanremo in prima serata su Rai 1, per aggiudicarsi 3 posti disponibili per le Nuove Proposte 2025. Il quarto sarà selezionato tra i 2 finalisti del contest Area Sanremo.

Gli 8 artisti in gara dal Contest Sanremo Giovani

Angelica Bove con La nostra malinconia

Alex Wyse con Rockstar

Mew con Oh my God

Selmi con Forse per sempre

Settembre con Vertebre

Vale Lp e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei per fare l’amore

Da Area Sanremo

Etra con Lo spazio tra le dita

Maria Tomba con Goodbye (Voglio Good vibes)

A giudicarli sempre la Commissione musicale di “Sanremo Giovani” (Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time).

Ma, in questa occasione, Carlo Conti vestirà anche i panni di conduttore insieme ad Alessandro Cattelan che, invece, aveva guidato in “solitudine” gli appuntamenti su Rai 2.

Dove vedere Sarà Sanremo in diretta

Anche la finale sarà trasmessa in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli, oltre che su RaiPlay.

Grazie ad una collaborazione tra Radio 2 e Rai Pubblica Utilità, per la prima volta la visual radio di Radio2, canale 202 del digitale terrestre, sarà accessibile anche alle persone sorde in occasione della finale di “Sanremo Giovani 2024.

Dallo Studio A di Via Asiago, Interpreti e performer LIS di Rai Pubblica Utilità tradurranno ed interpreteranno in LIS, rispettivamente, le parti discorsive e musicali dell’Evento, suscitando emozioni in grado di arrivare davvero a tutti e creando uno spettacolo nello spettacolo. La diretta sarà completa anche di sottotitoli. Una serata da non perdere, un evento in cui la musica diventa veramente inclusiva!

Un appuntamento, dunque, che riserverà grandissime emozioni: sarà presente, finalmente al completo, il cast del 75° festival: infatti, oltre ai finalisti di Sanremo Giovani, sarà possibile vedere i 30 Big protagonisti, che per la prima volta annunceranno i titoli dei loro brani in gara.