È il borgo di Portopiccolo, che affaccia sul golfo di Trieste nel comune di Duino Aurisina, ad essere la cornica della nuova tappa dello show musicale “Tim Summer Hits 2022”, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in onda questa sera, lunedì 25 luglio alle 21.20 su Rai 2, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia.

La quarta puntata del programma, infatti, è stata posticipata a lunedì 25 luglio 2022, dal consueto appuntamento del giovedì, per gli europei di calcio femminile.

Ecco, a seguire, tutte le anticipazioni sulla quarta puntata dei “Tim Summer Hits 2022”.

Tim Summer Hits 2022, quarta puntata 25 luglio, da Portopiccolo, cantanti ospiti

Portopiccolo è la location pregiata e affascinante che contribuirà a creare la giusta atmosfera per regalare un momento di divertimento e leggerezza in famiglia, in compagnia della grande musica italiana e internazionale.

Ospiti della quarta puntata sono Aka7even, Michele Bravi, Coez, Dargen D’amico, Elisa, Elodie, Fedez, Tananai e Mara Sattei, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, Raphael Gualazzi, La Rappresentante Di Lista, LDA, Marco Masini, Nek, The Kolors, Tommaso Paradiso, Rettore e Tancredi, Vegas Jones, Nika Paris e Room9.

Sarà l’occasione perfetta per ascoltare i successi degli ultimi mesi e le novità che si candidano a diventare tormentoni dell’estate 2022.

Tim Summer Hits 2022, quarta puntata 25 luglio, in tv e streaming

Rai Radio2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio Italia racconteranno tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. “TIM Summer Hits” è disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.

Noi di Soundsblog, ovviamente, seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.20 circa per seguire la scaletta, l’ordine di uscita e commentare insieme a voi questa quarta tappa del festival musicale.